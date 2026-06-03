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Šta joj je na umu sada, pitanje je prvo?

“Nemam misli, očekivanja, samo želim da napustim tenis – ali videćemo kako ću se osećati za koji dan”, odgovara kratko ona.

Šta je uticalo na ovakav ishod – da izgubi 10 gemova zaredom za kraj meča?

“Prosto je - krajem drugog seta nisam iskoristila prilike, ona je podigla igru – i nisam mogla da se mentalno oporavim od toga. Ovo je bio veoma čudan meč i po mojim standardima, ne pamtim kad sam izgubila 10 gemova uzastopce. Upala sam u veoma duboku tamnu rupu i nisam mogla da se izvučem iz nje”, plastično opisuje svoje stanje ona.

Da li su joj ovakvi vremenski uslovi značajno smetali, i čudi li se što krov nije zatvoren?

“Ne mogu da se bunim zbog vetra, iako mi je čudno što su držali krov otvorenim. U prvom setu sam igrala odlično i u tim uslovima, nisam tražila da se kroz zatvara, mislila sam da nema potrebe. Kasnije je naravno to samo pogoršalo stvari jer sam potpuno ispala iz ritma”, dodaje Sabalenka.

Šta je sprečava da postigne očekivane najbolje rezultate na šljaci i travi?

“Dosta toga, izgleda… Inače, osećam se odlično na travi I šljaci, ali možda previše stavljam pritisak na sebe u momentima kada sam u prilici da osvojim turnir na tim podlogama. Inače, previše sam emotivna i preumorna od gubljenja mečeva što sam bila preemotivna. Moram da nađem način da se opustim”, ističe Arina.

Šta je u igračkom smislu najviše kumovalo ovakvom porazu?

Kombinacija svega – previše sam misila u nekim trenucima, zatim pravila lake greške koje podstaknu protivicu da osvoji važne poene i podigne igru – a onda je teško zadržati je”, iskrena je ona.

Na neki način je ovo repriza prošlogodišnjeg neuspeha, I šta misli o tim poređenjima?

“Moraću otvorenom da poprićam sama sa sobom i shvatim šta se dešava sa mnom. Iskusna sam, puno toga sam prošla, I moram da vidim šta to ne funkcioniše kod mene i kako napokon da ga rešim”, kaže prva igračica sveta. “Dobro sam se osećala tokom dana, otvorila meč i vodila igru do tih ključnih momenata u drugom setu, kada krećem da gubim kontrolu nad mečom. Vreme je da nešto uradim kako bih to napokon rešila”, napominje Beloruskinja.

Da li je na nju uticala činjenica da se “žreb otvorio” – pa se nesvesno opustila?

“Ne, to se nije desilo. Ja inače ne volim lake pobede, volim da se borim I nadigravam – ali žreb uopšte nije bio lak u četvrtfinalu. Odlične su i Dajana, Maja, Marta, Ana, Mira igračice…”

I na konačno pitanje – kako se vratiti na pravi kolosek iz ove situacije, Sabalenki je konačno “sinulo”:

“Znate, ono što nas ne ubije čini nas jačim – u nekom trenutku. Upravom sam shvatila kako mogu da počnem da se vraćam u ravnotežu: pronaćiću jednu od onih soba u kojima se stvari razbijaju, neću izaći odatle jedan celi dan – i to bi moglo da bude to”, uz ironičan osmeh završava ovu turobnu konferenciju za medije u Parizu opet poražena velika favoritkinja za osvajanje ovog Slema.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos - Arina Sabalenka Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

(Vuk Brajović)