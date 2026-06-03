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Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedio šestog igrača sveta Feliksa Ožea-Alijasima sa 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

U prva dva gema teniseri su napravili po brejk, da bi ključnu prednost Ože-Alijasim stekao u 10. gemu, u kojem je i iskoristio drugu set loptu.

Kanađanin je u drugom setu stigao prvi do brejka, u četvrtom gemu, posle čega je poveo sa 3:1. Usledila su dva brejka Kobolija i serija od četiri uzastopna gema, a zatim i izjednačenje na 1:1 u setovima.

U naredna dva seta 24-godišnji Italijan je po jednom oduzimao servis rivalu. U trećem setu to je učinio u sedmom gemu, a u četvrtom setu u petom gemu.

Koboli je tako obezbedio svoje prvo grend slem polufinale, a za plasman u finale turnira koji se igra na šljaci sastaće se sa pobednikom meča između sunarodnika Matea Arnaldija (104. na svetu) i Matea Beretinija (105. igrač na ATP listi).

Biće to prvi duel dva Italijana u polufinalu nekog grend slema od početka "Open ere" 1968. godine.

U utorak su plasman u prvo polufinale osigurali treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Menšik (27. na svetu).

(Beta)