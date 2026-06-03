Ovoga puta su pred srpsko-kazahstanskim dublom rekete morale da polože sedme nositeljke Perez - Šurs sa 2:6 6:7, i sve što su mogle da urade je da malo "zakomplikuju" završni set. Tu su im malo pomogle i Ana i Aleks, propustivši prednost brejka na 4:3 a zatim ogromnih 5:1 u taj brejku.

Ipak, mentalna komponenta je i ovoga puta bila na strani drugih nositelji, pa su stabilnijom i raznovrsnijom igrom došle do ove važne pobede. Ako uzmemo u obzir da će u polufinalu igrati protiv nefaforizovanih Azijatkinja Aojame i Lijang (eliminisale par Mladenović - Guo u dva seta), rekli bismo da se finale uveliko smeši "našem" paru - a, nadajmo se, napokon i prvi Grend Slem trofej.