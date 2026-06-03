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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se danas u polufinale Otvorenog prvenstva Francuske u ženskom dublu.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Druge nositeljke su u četvrtfinalu bile bolje od australijsko-holandskog para Elen Peres/Demi Shurs sa 6:2, 7:6 (6), za sat i 39 minuta.

Ovoga puta su pred srpsko-kazahstanskim dublom rekete morale da polože sedme nositeljke Perez - Šurs sa 2:6 6:7, i sve što su mogle da urade je da malo "zakomplikuju" završni set. Tu su im malo pomogle i Ana i Aleks, propustivši prednost brejka na 4:3 a zatim ogromnih 5:1 u taj brejku.
 Ipak, mentalna komponenta je i ovoga puta bila na strani drugih nositelji, pa su stabilnijom i raznovrsnijom igrom došle do ove važne pobede. Ako uzmemo u obzir da će u polufinalu igrati protiv nefaforizovanih Azijatkinja Aojame i Lijang (eliminisale par Mladenović - Guo u dva seta), rekli bismo da se finale uveliko smeši "našem" paru - a, nadajmo se, napokon i prvi Grend Slem trofej.

Krunić i Danilina u polufinalu igraju protiv japansko-tajvanske kombinacije Šuko Aojama i Lijan En Šo.

Aojama i En Šo su u četvrtfinalu pobedile 13. nositeljke Kristinu Mladenović iz Francuske i Kineskinju Hanju Go sa 6:4, 6:4.

U prvom polufinalu se sastaju prve nositeljke Čehinja Katerina Sinjakova i Amerikanka Tejlor Taunsend protiv kanadsko-brazilskog para (četvrte nositeljke) Gabrijela Dabrovski/Luisa Stefani.

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Srbija pobedila Australiju Izvor: MONDO