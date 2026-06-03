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Koboli je tako nagovestio da bi oni poznavaoci tajni igre na najsporijoj podlozi turneje koji su verovali u njegove izrazite kvalitete za koji dan mogli istinski da ga slave kao finalistu – ili čak osvajača ovog nepredvidivog turnira!

Kako se simpatični Italijan oseća u ovom trenutku?

“Veoma sam srećan što sam ovde sa vama posle ovakve pobede i plasmana u moje prvo polufinale na jednom Slemu. To je ostvarenje sna. Danas sam odigrao veoma dobar meč, i to posle teškog prvog seta i u nezgodnim, vetrovitim uslovima”, ističe Koboli.

Zanima me da li si osetio neku napetost i danas pri završnici - i kako ćeš se osećati uoči najvećeg meča u svojoj dosadašnjoj karijeri?

“Pokušavao sam da dišem duboko tokom pauza između gemova i ne gledam u pravcu svog tima, jer sam osećao da su oni nervozniji od mene. Trudio sam se da ostanem smiren i igram svoj tenis, naročito u poslednjem gemu - uz dobre servise i odlične prve udarce”, dodaje on.

Na terenu si pomenuo da si sujeveran. Da li si oduvek takav, još odmalena?

“Jesam malo, ali ne preterano. Međutim, ove nedelje sam malo „luđi“ nego inače. Stalno idem u isti restoran, naručujem isti meni i koristim isti tuš. Zapravo, mislim da sam na prvoj konferenciji za štampu rekao da koristim istu tuš kabinu koji je koristio Rafa Nadal, jer me za taj tuš veže jedna uspomena. Jednom sam probao da mu je „zauzmem“, a on mi je pokucao i morao sam da požurim jer me je čekao. Rekao mi je da je to njegov tuš već 14 godina, tako da mislim da je to sa tušem najbolja stvar koju redovno radim”, odgovara uz opšti smeh u sali Flavio.

Izjavio si po završetku meča da si na kraju prvog seta, kada si otišao u toalet, rekao sebi: „Ovo je šansa života“. Da li si mislio na ovaj konkretan meč ili na osvajanje celog turnira?

“Ne, već samo na ovaj meč, jer ne igra se četvrtfinale Slema svaki dan. Zato sam jednostavno rekao sebi - bori se, do ovde si stigao i to si zaslužio, pokušaj! Želim samo da razmišljam o sledećem meču, ali jesam svestan da sam blizu. Ipak – dva meča su još uvek dugačak put”, insistira on.

S obzirom na to da si sada ostvario najbolji rezultat u karijeri na Grend Slemovima, osećaš li da je pritisak pred sledeći meč malo opao ili je još veći jer sa svakim mečom ulog postaje sve veći?

“Sve zavisi od toga kako proživljavate takve stvari. Ja nikada ne stvaram pritisak samom sebi, i volim da proživljavam ove trenutke kao da sam dete – uz puno strasti i sa širokim osmehom. To ću uraditi i u narednom meču”, dodaje Koboli.

Kako bi mogao da izgleda sledeći meč protiv jednog ili drugog Matea?

“Sigurno će to biti još jedan veliki italijanski derbi, ali mislim da moramo biti srećni zbog uspeha koji slavi italijanski tenis. Još jedan Italijan će, pored Sinera I Musetija ove nedelje biti u završnici – i zbog toga moramo da budemo srećni i da uživamo u tom meču. Ne znam protiv koga ću igrati, ali već sam igrao tokom njihove najbolje nedelje, tako da ni meni ovo nije prvi put!”

Zanima me na koji ti način bavljenje fudbalom pre tenisa pomoglo u tenisu, možda i u fizičkom smislu zbog celokupnog trčanja dok si bio mlađi?

“U fizičkom smislu jeste sigurno – ali to je pitanje koje mi svi postavljaju a da za njega nemam tačan odgovor. Fudbal mi je sigurno mnogo pomogao u nekim stvarima, ali ne bih znao da vam kažem u kojim konkretno. Moje dobre fizičke predispozicije i veliku izdržljivost sigurno u jednon meri dugujem fudbalu”, konstatuje prvi italijanski polufinalista iz “istorijske trojke” Flavio Koboli.