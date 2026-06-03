Italijanski teniser Mateo Arnaldi prošao je u polufinale Rolan Garosa, nakon što mu je imenjak Beretini predao susret na "Šatrijeu".
Tenis
NOVI ŠOK NA ROLAN GAROSU: Mateo Beretini predao meč! 104. teniser planete u polufinalu
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Mateo Beretini je zbog povrede odustao pri vođstvu rivala od 7:5, 5:2.
Arnaldija sada čeka okršaj sa još jednim Italijanom, Flavijom Kobolijem, koji je eliminisao Feliksa Ože-Aljasima sa 3-1 u setovima.
U drugom polufinalu, takođe u petak, sastaju se Saša Zverev i Jakub Menšik.
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