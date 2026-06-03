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Mateo Beretini je zbog povrede odustao pri vođstvu rivala od 7:5, 5:2.

Arnaldija sada čeka okršaj sa još jednim Italijanom, Flavijom Kobolijem, koji je eliminisao Feliksa Ože-Aljasima sa 3-1 u setovima.

U drugom polufinalu, takođe u petak, sastaju se Saša Zverev i Jakub Menšik.

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Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir