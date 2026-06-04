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Nekadašnja svetska teniserka broj 1 u godini kada je osvojila svoj jedini Grend Slem u Parizu (2008.) i igrala finale Australijan Opena, nezvanično najlepša profesionalna teniserka svih vremena Ana Ivanović vratila se u “grad svetlosti” radi učestovanja na turniru legendi na Rolan Garosu. Osvajačica 15 WTA titula, među kojima i dve sa Završnog Mastersa sezone – obradovala se sveprisutnim srpskim medijima na promotivnoj lokaciji turnira na Trgu Konkord, gde je nastao sledeći razgovor:

Zdravo Ana, drago nam je da si sa nama ovde posle dugo vremena. Eto, upravo smo videli i da je Sabalenka ispala – u nizu iznenađenja na ovom turniru. Kako sve to tebi izgleda?

“Mislili sam da će ona sigurno osvojiti, pogotovo što je vodila 5:3 u drugom setu, ali je to na kraju bio meč velikog preokreta, odličan…Šnajder je baš dobro odigrala, bila je agresivna i sada je sve otvoreno. Smatram da bolja u meču Andrejeve i Kostjuk ima najviše šansi osvoji turnir”, kaže Ana.

Foto: VBKS

Kako se tebi čini ovaj Rolan Garos, jesi gledala neke mečeve?

“Nažalost, nisam gledala previše mečeva, ali vidim da se i u muškom delu odigralo isto puno iznenađenja. Radujem se što ću sutra prvi put igrati ovde posle toliko godina,” nasmejana je naša šampionka.

Kakav ti je osećaj zbog povratka u staro društvo?

“Čudan osećaj što se vraćam, ali se ipak radujem, Samo je dubl u pitanju, ali radujem se da vidim sve moje kolege koje znam od ranije i da ponovo zaigram na šljaci!”

Za koju teniserku, kada je gledaš danas, pomisliš: "Ovako bih igrala”?

“Mislim da bi to bila Iga u malo boljoj formi, jer ona je dosta igrala taj forhend sa bekhend strane. Mnogo mi se sviđa Sabalenkin stil u smislu što igra agresivno. Volela bih tako nešto između Ige i Sabalenke – i dalje agresivno, samo malo više smireno u odnosu na Sabalenku,” objašnjava Ivanovićeva – i dodaje: “To bi bi bila savršena teniserka, ali čak ni njoj ne bi bilo lako igrati iz nedelje u nedelju i držati taj nivo koji Sabalenka drži već dosta dugo!”

1/9 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram, Printscreen/Instagram

Da li si možda videla Anastasiju Cvetković, našu juniorku sa 17 godina – koja je sada u četvrtfinalu singla i dubla bez izgubljenog seta?

“Nisam, ali ću obratiti pažnju na nju. Bilo bi mi baš drago da je vidim kako igra i nadam se da će nastaviti sa dobrim rezultatima”, raduje Anu ova vest.

Da li si uspela da ispratiš stanje stvari u kome Srbija nije imala ove godine ni jednu igračicu u glavnom žrebu – i u kakvom je stanju tenis sada kod nas?

“Mislim da svaka zemlja prolazi kroz oscilacije i smene generacija tenisera. Imali smo zlatnu ekipu pre par godina, a sada stvari malo stagniraju. Ipak, sigurna sam da ćemo imati u budućnosti neke nove šampione, a tu računam na Olgu ukoliko se vrati u sam vrh!”

Možeš li da nam kažeš nešto više o saradnji sa Nadalovom Akademijom?

“Nije to bila klasična saradnja, već me je Rafa zamolio za to. On ima običaj da drži govor sa još jednom osobom svake godine tom prilikom, pa su me zamolili ove godine da to budem ja. Kako mi je Akademija u komšiluku (smeh), prihvatila sam i baš se radujem tome”, dodaje ona.

I za kraj – veruje li Ana Ivanović da njen bivši dubl-partner Novak Đoković može da osvoji 25. Grend Slem trofej?

“Mislim da može. Znam da nije najviše voleo da igra na šljaci, ali sigurna sam da ima šanse na Vimbldonu ili Ju Es Openu da osvoji još jedan Grend Slem”, zaključuje Ana.

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