Slušaj vest

Anastasija Cvetković zaustavljena je u četvrtfinalu Rolan Garosa u prvom meču na terenu broj 10, pretrpevši poraz sa 6:0 6:2 od druge nositeljke turnira, Kineskinje Sun.

Iako je u drugim gemovima oba seta imala više gem lopti – koje bi uspostavile ili povratile ravnotežu u ovaj meč, mlada Nišlijka ne koristi te šanse – a izuzetno motivisana Kineskinja u tim trenucima odigrava odlično i zaokružuje sveukupno izvrstan nastup za plasman u polufinale.

Zanimljivo je da petnaestogodišnja Sun od svoje desete godine živi u Beogradu i trenira u teniskom klubu “Park” na Košutnjaku, a da je sa njom u Parizu trener Goran Životić – tako da su naši stručnjaci dali važan doprinos u još jednom uspehu mlade Kineskinje.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Cvetković Foto: VBKS

Anastasija Cvetković nastavlja svoje nastupe u Parizu u četvrtom meču dana na terenu broj 8 u dublu sa Amerikankom Teom Frodin – gde će joj protivnice biti kompaktni češki par Kovačkova – Zajčikova. Nadamo se da će “ponos juga” otresti negativne emocije iz ovog poraza i doneti novu radost velikom broju navijača kod kuće i ovde u Parizu već ovog popodneva.

BONUS VIDEO: