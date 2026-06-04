Slušaj vest

Uparena sa Francuskinjom Tatjanom Goloven, popularna srpkinja je izgubila prvi meč u njihovoj veoma jakoj grupi od redovnih učesnica Martine Hingis i Lucije Šafaržove sa 6:4 6:3, ali je u Aninom prvencu posle dugog niza godina odsustva sa terena kod Bulonjske šume rezultat zaista bio u drugom planu.

Nije skidala osmeh sa lica nekadašnja prva igračica sveta, kao i uvek besprekorno stilizovana, dok je razmenjivala udarce sa njenim koleginicama koje i dalje nosi žar borbe kao iz takmičarskih dana.

Ana je došla u Pariz da uživa, druži se se ljubiteljima tenisa – a posebno zanimljivo je bilo to što je celih 10 minuta pričala sa našim novim “čudom od teniskog deteta” – Anastasijom Cvetković iz Niša, deleći sa njom dragocena iskustva – kao što je i obećala.

1/10 Vidi galeriju Ana Ivanović na Rolan Garosu 2026 Foto: VBKS

Radujemo se novom Aninom nastupu već sutra u Parizu, uz konstataciju da “grad svetlosti” nikada neće zaboraviti tenisku zvezdu iz Srbije!

(Vuk Brajović)