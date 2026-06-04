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Osma teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u finale Rolan Garosa, pošto je u polufinalu u Parizu pobedila 15. igračicu sveta Ukrajinku Martu Kostjuk posle dva seta, 6:1, 6:3.

1/16 Vidi galeriju Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč je trajao sat i 17 minuta.

Andrejeva je do pobede u prvom setu došla brejkovima u prvom, trećem i sedmom gemu.

U drugom setu je ruska teniserka do prednosti došla brejkom u drugom gemu (2:0). Kostjuk je uspela da odgovori svojim brejkom u sedmom gemu (3:4), ali je Andrejeva već u sledećem gemu opet uzela servis Ukrajinki (5:3) i sigurnom igrom na svoj servis u devetom gemu došla do plasmana u finale posle dva seta.

Devetnaestogodišnja ruska teniserka je danas ostvarila svoj prvi plasman u finale nekog grend-slem turnira.

Andrejeva će u finalu igrati protiv pobednice duela između svoje sunarodnice, 23. teniserke sveta Dijane Šnajder i 114. igračice sveta Poljakinje Maje Hvalinske.