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Na ekskluzivnim fotografijama do kojih smo došli, nekadašnja najbolja teniserka sveta boravi na balkonu luksuznog hotela u Portofinu, gde je odsela tokom prestižnog sportsko-modnog događaja. Ogrnuta samo belim bademantilom, Ana je uživala u društvu svoje kume i najbolje prijateljice Minje Najdanovski.

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njih dve su satima razgovarale uz čaše vina, a atmosfera je delovala opušteno i prijateljski. Ipak, jedan detalj privukao je posebnu pažnju.

Ana je u jednom trenutku pažljivo gledala u svoj telefon, a zatim ekran pokazala Minji. Ono što su videle izazvalo je burnu reakciju i nastavak razgovora, pa nije iznenađenje što su fotografi upravo taj trenutak označili kao najzanimljiviji.

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Da li je u pitanju bila poruka, fotografija ili neka vest koja joj je privukla pažnju, za sada ostaje misterija. Ono što je sigurno jeste da je bivša teniska šampionka većinu vremena delovala smireno, nasmejano i daleko od svakodnevne medijske buke koja je prati poslednjih godinu dana od kada je pukao njen brak sa Bastijanom Švajnštajgerom.

Slavni fudbaler i Ivanovićeva razišli su se nakon što je Nemac ušao u vezu sa Bugarkom Silvom, sa kojom je i dalje u ljubavi.