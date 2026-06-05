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Polufinale Rolan Garosa koje će se dugo pamtiti jer će predstaviti barem 75% učesnika kojima se skoro niko nije nadao obećava nastavak uzbuđenja - a možda i novih iznenađenja. To bi moglo prevashodno da se odnosi na trećeg tenisera sveta Sašu Zvereva, koga će danas na najvećoj sceni od 14:30 izazvati dvadesetogodišnji Jakub Menšik (ATP #26) u njihovom drugom meču u karijeri. Znanci još od 11. godine Mateo Arnaldi (ATP #104) i deseti nosilac Flavio Koboli sastaju se od 19 časova u prvom sveitalijanskom Grend Slem polufinalu u istoriji, gde bi pre početka ovog turnira cela italijanska nacija skoro sigurno videla njihovog (posrnulog) heroja Janika Sinera. Zverev želi da se plasira u svoje drugo finale na ovom turniru, nakon što je pre dve godine poražen od Alkaraza u meču za titulu, dok Arnaldi, Koboli i Menšik jure najveće finale u svojim karijerama - a za barem jednog od njih sigurno ne I poslednje.

Drugi nosilac Zverev bori se za svoje četvrto finale na Slemovima (0-3 do sada) kako bi postao peti aktivni igrač sa više odigranih muških finala na ovom turniru, posle Đokovića (7), Alkaraza (2), Ruda (2) i Vavrinke (2). Ovaj dvadesetdevetogodišnjak bi se takođe izjednačio sa Fererom (44) na desetom mestu po broju pobeda u muškom singlu na Rolan Garosu u Open eri. Nemac je dobio jedini prethodni međusobni duel protiv Menšika na putu do finala ATP Mastersa u Madridu ranije ove sezone (3.kolo) ali je Čeh tada bio na povratku u formu posle povreda - i tada odigranih e setova se ne može smatrati lošim znakom za izazivača danas.

1/8 Vidi galeriju Jakub Menšik Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Menšik igra svoje prvo Grend Slem polufinale i pokušava da postane najmlađi finalista u muškom singlu na ovom turniru još od Nadala (20 godina) 2006. godine. Popularni Kuba rođen je 2005. godine i traži svoju drugu pobedu nad igračima iz Top 3 u karijeri, nakon što je u februaru ove godine pobedio drugog tenisera sveta Sinera u četvrtfinalu Dohe a osvojio Majami protiv Đokovića prošle godine. On pokušava da se pridruži Alkarazu (2003. godište – 8 finala), Sineru (2001. godište – 6 finala) i pobedniku meča između Arnaldija (2001) i Kobolija (2002) u grupi jedinih Grend Slem finalista rođenih posle 2000. Ako Menšik uspe ponovo da prikaže snažne I precizne servise I forhende, parira probojnim bekhendima protivnika, uspe da izmiksuje igru za ostvarenje željenih strateških ciljeva i ostane fokusiran I smiren kao protiv Fonseke tokom celog meča - veoma moguće bi bilo da kod Zvereva nastupi kriza samopouzdanja I pojave se greške koje bi mogle skupo da ga koštaju. Ako sa druge strane Nemac bude odlično servirao I nametnuo svoj ritam igre sa osnovne linije bez pravog odgovora Menšika - vrata ka prvom Grend Slem trofeju I možda najduže oĉekivanom za jednog od njegovih realnih kandidata u 20.veku će biti širom otvorena.

U reprizi meča iz drugog kola prošlogodišnjeg Rolan Garosa, 14. teniser sveta, neugasivi borac Flavio Koboli sastaje se sa u Parizu neuništivim Mateom Arnaldijem, koga posle Rolan Garosa čeka veliki skok na ATP rang listi. Pobednik će postati tek treći Italijan u finalu muškog singla na Rolan Garosu u Open eri, posle Adrijana Panate 1976. (pobedio Solomona) i Janika Sinera prošle godine (izgubio od Alkaraza). Koboli bi pobedom nad sunarodnikom obezbedio debi u Top 10 društvu i plasirao se u svoje peto i najveće ATP finale u karijeri.

Arnaldi je proveo 19 sati i 42 minuta na terenu na putu do svog prvog grend slem polufinala, u poređenju sa 13 sati i 1 minut koliko je igrao Koboli, čime je postavio novi rekord za najduže vreme provedeno na terenu na putu do bilo kog grend slem polufinala od 1991. godine. Simpatični dvadesetpetogodišnjak ima za cilj da postane najslabije rangirani finalista Rolan Garosa u istoriji ATP rang liste, kao i najslabije rangirani muški Grend Slem finalista od Ivaniševića (tada 125. na svetu) na Vimbldonu 2001. godine. Ako se ko borio za ovaj plasman - to je svakako Arnaldi, ali će danas biti na velikom tests protiv na šljaci izuzetnog, agresivnog I brzog Kobolija u večernjem trileru koji nikoga neće ostaviti razočaranim. U svom uzastopnom polufinalu ovde naša izvrsna dublerka Aleksandra Krunić sa koleginicom Danilinom igra protiv iznenađenja turnira dublova - para Aojama/Lijang - gde će prve uĉesnice finala biti poznate već pre njihovog meča (prve nositeljke Sinijakova/Taunzend ili četvrte Dabrovski/Stefani. Krunićkin meč je treći na programu na terenu Simon Matje - dok će na stadionu Suzan Lenglen svoj drugi meč egzibicionog turnira legendi u paru sa Skijavone odigrati osvajačica Rolan Garosa iz 2008. Ana Ivanović - protiv Francuskinja Deši I Parmentije u trećem terminu dana.

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