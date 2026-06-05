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Nagovešteno - učinjeno!

Aleksandra Krunić i Ana Danilina ponovo su u finalu ženskog dubla, ovoga puta ipak lakše nego što jedno polufinale iziskuje.

Pred njima su danas položile rekete Japanka Aojama i Tajpežanka Lijang posle 95 minuta igre sa 7:5 6:2. U meču u kome je jedino poĉetak prvog seta (1:4) bio neizvestan, favoritkinje su "zbile redove" I posle 4:4 uspostavile ravnotežu - a zatim i dominaciju u igri.

U finalu druge nositeljke očekuju one prve - Sinijakova i Taunzend koje su izgubile samo jedan gem protiv para Dabrovski i Stefano.

"Uživamo nanovo svake godine, trudimo se da ne mislimo na prethodne godine. Protivnice su bile brze, nismo bile naviknute na to, igrale su pametno i visokim lopticama - ali je moja partnerka "žirafa" koja sve stiže. Kraj je druge nedelje, već smo umorne, bilo je i vetra - i bilo je važno da ne izgubimo," dodaje Krunić.

"Probaćemo da se protiv Sinijakove i Taunzend borimo od samog početka, one su velike rivalke - ali je tu moja majka da nam pomogne, odnosno nametne porodični pritisak", šali se naša Aleks, nadajući se da će u nedelju ipak biti - žurka!

(Vuk Brajović)