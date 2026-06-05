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"Gde da počnem, teško je biti ovde, nisam ovo želeo da radim, ali prošle noći sam počeo da se osećam jako loše. Stomak mi je bio loše za večerom juče, onda sam se probudio usred noći i povraćao. Probao sam da spavam, pa sam oko 6-7 opet povraćao i bilo je baš loše. Došao je doktor, dao mi je nešto, nadao sam se da sam nešto loše pojeo, ali nije to...“, rekao je vidno razočarani Arnaldi i dodao:

„Čim bih nešto stavio u usta, morao bih odmah do toaleta. Teško je ovo podneti... S obzirom na to koliko sam vremena proveo na terenu, dobro sam se osećao. Nikom ne biste poželeli da mora da odustane od prvog slem polufinala, ali vrti mi se u glavi svaki put kada ustanem. Ako nešto pojedem, opet će mi biti loše“.

Arnaldi je sedeo na tri metra od Kobolija kako ga ne bi zarazio.

„Mislim da je u pitanju virus jer mi je bilo i hladno, mislim da sam imao temperaturu. Ne znam, da budem iskren, znam samo da ne mogu ni da jedem ni da pijem, nije bilo šanse da zaigram. Žao mi je i zbog navijača, zbog Italijana koji su došli da nas gledaju.. Drago mi je zbog Flavija, ali mi je žao što ne mogu da igram“.

Uprkos neslavnom kraju, Mateo će napredovati za 70 mesta na ATP listi i od ponedeljka će biti 34. teniser sveta.

(Vuk Brajović)