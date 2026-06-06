NINA ZAPALILA IBICU! Srpska teniserka se skinula u minijaturni crveni bikini, oblinama zaludela sve na plaži (FOTO)
Atraktivna Beograđanka, koja trenutno zauzima 554. mesto na WTA listi, oduševila je pratioce objavama sa čuvenog španskog ostrva. Nina je na društvenim mrežama podelila seriju fotografija i snimaka na kojima uživa u kristalno čistom moru, suncu i letnjoj atmosferi, a posebnu pažnju privukla je fotografija u minijaturnom bikiniju koja je za kratko vreme izazvala brojne reakcije.
Vitka figura, izvajano telo i širok osmeh bili su dovoljni da komentari počnu da se nižu jedan za drugim, a mnogi pratioci nisu krili oduševljenje njenim izgledom.
Nina je godinama važila za jednu od najtalentovanijih srpskih teniserki, a tokom karijere ostvarila je zapažene rezultate kako u singlu, tako i u dubl konkurenciji. Iako se trenutno nalazi daleko od plasmana koji je nekada imala, jasno je da nije izgubila status jedne od najatraktivnijih sportistkinja sa ovih prostora.