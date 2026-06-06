Slušaj vest

Atraktivna Beograđanka, koja trenutno zauzima 554. mesto na WTA listi, oduševila je pratioce objavama sa čuvenog španskog ostrva. Nina je na društvenim mrežama podelila seriju fotografija i snimaka na kojima uživa u kristalno čistom moru, suncu i letnjoj atmosferi, a posebnu pažnju privukla je fotografija u minijaturnom bikiniju koja je za kratko vreme izazvala brojne reakcije.

Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram

Vitka figura, izvajano telo i širok osmeh bili su dovoljni da komentari počnu da se nižu jedan za drugim, a mnogi pratioci nisu krili oduševljenje njenim izgledom.

Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram

Nina je godinama važila za jednu od najtalentovanijih srpskih teniserki, a tokom karijere ostvarila je zapažene rezultate kako u singlu, tako i u dubl konkurenciji. Iako se trenutno nalazi daleko od plasmana koji je nekada imala, jasno je da nije izgubila status jedne od najatraktivnijih sportistkinja sa ovih prostora.

1/4 Vidi galeriju Olga Danilović i Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram/nina.stojanovic, PrintscreenInstagram/danilovicolga