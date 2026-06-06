Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude istorijski spektakl u Parizu, pretvorilo se u pravi finansijski košmar za organizatore Otvorenog prvenstva Francuske. Nakon što je Mateo Arnaldi bio primoran da se povuče iz polufinala zbog iznenadnog virusa, Rolan Garos je pretrpeo udarac od kojeg bi i vama moglo da se zavrti u glavi. Procenjuje se da bi ukupan gubitak mogao da iznosi neverovatnih 30 miliona dolara.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos 2026 Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Detaljna računica ovog milionskog minusa mogla bi da izgleda ovako:

1. Refundacija ulaznica: Gubitak od 11,25 miliona $

Prosečna cena karte za polufinalni meč na stadionu „Filip Šatrije“ iznosi oko 750 dolara (cene su se kretale od baznih 400 dolara, pa sve do paprenih 5.000 dolara za luksuzne lože). Kako je meč otkazan, organizatori moraju da vrate novac za svih 15.000 rasprodatih mesta.

> Računica: 15.000 karata × 750 $ = 11.250.000 $ čistog gubitka

2. Ugostiteljstvo i šopovi: Minus od milion dolara

Otkazivanjem večernjeg termina, kompleks u Bulonjskoj šumi se ispraznio kada bi trebao da bude najpuniji. To znači da su zvanične prodavnice suvenira, restorani, kafići i štandovi sa hranom i pićem izgubili ogroman pazar koji posetioci ostave tokom jednog polufinalnog večeri. Procena je da ovaj minus iznosi oko 1.000.000 $.

3. TV prava i reklame: Glavni udarac od 15 miliona dolara

Najveći deo finansijskog kolača dolazi od TV prenosa. Gubitak reklamnog prostora tokom prenosa za domaću publiku, lokalne televizije, ali pre svega za globalni digitalni auditorijum koji broji milione gledalaca pored ekrana, procenjuje se na frapantnih 15.000.000 $.

Kada se sve sabere i podvuče crta, dolazimo do pomenute cifre od blizu 30 miliona dolara.

Ipak, Rolan Garos neće zbog ovog gubitka bankrotirati. Kao i većina Grend slemova, i Rolan Garos poseduje izuzetno skupe polise osiguranja za nepredviđene okolnosti i više sile, koje bi trebalo da pokriju i kompenzuju veći deo ovog nezapamćenog gubitka. Videćemo šta nam nose vesti narednih dana - ali je ovo svakako jedan od najskupljih virusa u istoriji tenisa...