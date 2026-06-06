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Stigao je i veliki - vetroviti I kišni - dan finala ženskog singla na Rolan Garosu - a sa njim jedno od najvećih iznenađenja u njegovoj istoriji. Poljakinja Maja Hvalinska je postala tek druga kvalifikantkinja u Open eri (bilo u muškoj ili ženskoj konkurenciji) koja je uspela da se plasira u finale singla na jednom Slemu.

Ona je tako pošla stopama Eme Radukanu, koja je 2021. godine senzacionalno osvojila titulu na US Openu kao 150. igračica sveta, takođe krenuvši iz kvalifikacija.

Hvalinska, koja zauzima 114. poziciju na planeti, zvanično je najslabije rangirana teniserka koja je stigla do finala Rolan Garosa još od uvođenja zvanične WTA rang-liste u novembru 1975. godine - moravši da do sada pobedi 9 rivalki za plasman u finale.

1/4 Vidi galeriju Maja Hvalinska - 114. teniserka sveta Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Pre ovogodišnjeg podviga Hvalinske, titulu najslabije rangirane finalistkinje u Parizu držala je njena sunarodnica Iga Švjontek. Poljakinja je svoju prvu od ukupno četiri titule na Rolan Garosu osvojila 2020. godine, kada je na turnir stigla kao 54. teniserka sveta.

Najnovije tinejdžersko čudo na grend slem sceni je Ruskinja Mira Andrejeva - sa19 godina i 39 dana na dan finala. Mira je kucala na vrata velikih uspeha I pre, a sada ima priliku da postane prva tinejdžerka sa titulom na Rolan Garosu još od pomenute Ige Švjontek 2020. godine (nešto starije od Andrejeve – sa 19 godina i 132 dana).

1/16 Vidi galeriju Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukoliko podigne pehar Suzan Lenglen u meĉu koji počinje danas od 15 časova, Andrejeva će postati najmlađa šampionka Otvorenog prvenstva Francuske još od 1992. godine, kada je tada 18-godišnja Monika Seleš osvojila svoju treću uzastopnu titulu u Parizu. "Mala Mo" je svoj prvenac na šljaci Bulonjske šume osvojila 1990. sa svega 16 godina.

Andrejeva je već obezbedila status najmlađe Grend Slem finalistkinje još od Koko Gof i njenog nastupa na Rolan Garosu 2022. godine - gde je do danas braneća šampionka poražena upravo od Švjontek.

Pored toga, Andrejeva, koja je rođena 2007. godine, prva je igračica rođena nakon 2005. koja se domogla Grend Slem finala u singlu, računajući i žensku i mušku konkurenciju.

Naravno, obe finalistkinje očekuje i skok karijere na rang listi WTA. Mira Andrejeva (trenutno 8. na svetu) projektovana je na 6. poziciju plasmanom u finale, bez obzira na ishod samog meča. To je za samo jedno mesto slabije od njenog najboljeg plasmana u karijeri (5. mesto), koje je prvi put dostigla u julu prošle godine.

Sa druge strane, Maja Hvalinska (114. na WTA listi) trenutno se nalazi tik iza svog rekorda karijere (113. mesto koje je držala prošlog meseca). Ipak, nakon Pariza je očekuje istorijski proboj jer će upisati debi u Top 100, Top 50, ali i Top 30 društvu! Prema projekcijama, ukoliko osvoji vicešampionsku titulu zauzeće 21. mesto, dok bi joj šampionski pehar doneo skok na čak 14. poziciju na svetu – što predstavlja neverovatan napredak od tačno 100 mesta na rang-listi. Veliki izazovi za velike ciljeve su na delu danas na Rolan Garosu, i zato se prepustimo neizvesnosti kao najbolji način za uživanje u velikom finalu...