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Ruska teniserka Mira Andrejeva nova je šampionka Rolan Garosa!

Ona je u dva seta, u velikom finalu, bila bolja od Maje Hvalinske sa 6:3, 6:2 i tako došla do prve grend slem titule u karijeri.

Za neke je veliko finale ženskog singla na Rolan Garosu između Mire Andrejeve i Maje Hvalinske bilo odlučeno za treptaj oka, što je možda bilo i oĉekivano. Jer - od danas ponovo šesta igračica sveta u cvetu svoje mladosti, energije I uzleta je jednostavno imala skoro sve parametre prednosti na svojoj strani u odnosu na 5 godina stariju najlošije rangiranu finalistkinju u istoriji iz Poljske.

Ako se na iskustvo igranja na velikoj sceni i poznavanje pariske šljake i publike mogu smatrati iskoristivim u slučaju da je i igra Andrejeve dobra - činjenica da je kvalifikantkinja Hvalinska do sada morala da pobedi 9 protivnica u protekle 3 nedelje da bi došla do ove prilike i kao rezultat toga na stadion Filip Šatrije danas izašla sa velikim bandažem na levoj butini bio je dovoljno ominozan znak za rane zaključke o ishodu meča. Iako je u prvom setu bilo zanimljivih rešenja u otvaranju terena raznovrsnim udarcima (slajsovi, dropovi) , dobrih - ali I onih "balonskih" razmena - strategije je u drugi plan brzo bacio suvi kvalitet, gde Ruskinja potvrđuje svoj i zaključuje prvi deo igre sa 6:3.

Već početkom završnog seta kod Hvalinske izbija umor, kretnja biva umanjena I zbog povrede - a Andrejeva rutinski pravi 2 brejka I stiže do 5:0 na semaforu. Kao počast svom izuzetnom trudu Maja osvaja svoj prvi gem, realizuje drugu brejk loptu za 5:2 ali Andrejeva probija psihološku barijeru ulaska u predvorje najvećeg karijernog uspeha, nameće dodatni pritisak Poljakinji i bez izgubljenog poena na servis protivnice osvaja Rolan Garos!

Prvi veliki trofej koji je u dosadašnjoj karijeri osvojila uručen je Andrejevoj od strane pobednice Rolan Garosa iz 2000. - Francuskinje Meri Pirs, simbolično iz ruku legende u čast velike šampionke budućnosti. Ovim je stavljena zavesa na pariski turnir koji je po mnogo čemu bio za pamćenje - ali danas svakako najviše po novoj šampionki koja će sigurno opravdati sve učinjeno u Parizu I narednih godina...