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"Gledala sam Rolan Garos na televiziji otkako sam bila vrlo, vrlo mlada. Velika je stvar osvojiti ovaj turnir. Ne mogu da verujem da sada držim ovaj trofej, hvala svima što ste napravili ovako sjajan turnir", rekla je Andrejeva posle meča.

Andrejeva je osvojila prvu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu Rolan Garosa pobedila 114. teniserku sveta Poljakinju Maju Hvalinsku 6:3, 6:2.

"Čestitam Maji na sjajne tri nedelje, što je prošla kroz kvalifikacije. Obavila si neverovatan posao, neverovatno si radila, ti si vrlo nezgodan protivnik. Želim ti sve najbolje u ostatku sezoni i nadam se da ćemo u budućnosti igrati mnoga finala", rekla je Andrejeva. ; Ona je zahvalila svom timu na pomoći i podršci u osvajanju trofeja.

"Hvala mom timu, znam da nekad mogu da budem nezgodna i teško je trpeti me određenim danima. Hvala što me uvek gurate da radim i kad mi se ne radi. Posebno hala (treneru) Končiti (Martines) što mi daje toliko dobre savete. Hvala roditeljima što ste uvek sa mnom i podržavali me bez obzira na sve, a hvala i psihologu Aleksu", rekla je Andrejeva.

"Hvala deci koja skupljaju loptice, linijskim sudijama, sudijama. Znam da nije lako biti na terenu po takvoj vrućini prve nedeljena turniru i mnogim promenama vremena. Hvala svima što ste davali sve od sebe i učinili da se osećamo bolje na terenu", dodala je osma teniserka sveta.

Posle dužeg govora na ceremoniji Andrejeva je rekla: "Želim da zahvalim sebi na napornom radu". ; "Želim da zahvalim sebi što sam verovala u sebe, što sam davala 100 odsto čak i kada je bilo teško, što sam se svakog dana trudila da budem bolja kao osoba i kao igrač, što sam verovala da mogu ovo da uradim, što sam se borila sa toliko demona u sebi. Samo ja znam koliko mi je bilo teško i koliko sam bila nervozna poslednje dve nedelje, zato mi hvala što sam tako naporno radila i davala sve od sebe", navela je ona.

Na kraju je na maternjem ruskom jeziku zahvalila navijačima na podršci.

Ruska 19-godišnja teniserka je postala najmlađa grend slem šampionka u singlu otkako je 18-godišnja Monika Seleš trijumfovala na Rolan Garosu 1992. godine.

Ona je 10. najmlađa teniserka u Open eri koja je osvojila grend slem titulu.

(Beta)