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"Volela bih da ste mogli da vidite bolji meč danas, ali Mira je bila previše dobra za mene, pa pretpostavljam da je ona kriva za to. Dala sam sve od sebe, žao mi je", rekla je Hvalinska tokom ceremonije predaje trofeja u Parizu.

Hvalinska nije uspela da osvoji prvu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu Rolan Garosa izgubila od Ruskinje Mire Andrejeve 3:6, 2:6.

Hvalinska je prva teniserka iz kvalifikacija koja je stigla do finala Rolan Garosa.

Takođe, ona je tek druga teniserka iz kvalifikacija koja je stigla do finala nekog grend slem turnira još od 2021. godine i Britanke Eme Radukanu, koja je tada trijmufovala na Ju Es openu.

"Čestitam Miri. Ti si tako neverovatna teniserka. Tako mlada i talentovana i to tako nervira. Čestitam tvom timu na sjajnom poslu i želim ti sve najbolje u budućnosti", navela je 114. teniserka sveta.

Ona je zahvalila organizatorima turnira, svojoj porodici i svom timu.

"Hvala što ste mili sa mnom. Znam da to nije lako, ali hvala što ste ostali uz mene i što radite sa mnom svakoga dana. Daću sve od sebe da ovako nastavim. Hvala svima koji su došli danas, hvala na podršci. Zaista sam osetila ljubav i veoma, veoma sam zahvalna", dodala je.

Hvalinska će od ponedeljka popraviti plasman za 93 mesta, a za tri nedelje u Parizu udvostručila je dosadašnju zaradu, pošto je plasmanom u finale zaradila 1,625 miliona dolara.

Poljska teniserka je na početku turnira imala problema da priušti smeštaj u Parizu, pre nego što joj je jedan sponzor pomogao.

(Beta)