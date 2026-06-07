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Pariz je dobio novu kraljicu! Rusko tenisko čudo od deteta Mira Andrejeva osvojila je svoj prvi grend slem trofej i preko noći postala glavna tema svetskih medija.

1/4 Vidi galeriju Šampionka Rolan Garosa - Mira Andrejeva Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Nakon istorijskog uspeha na Rolan Garosu, na njenu adresu počele su da stižu brojne čestitke, a posebnu pažnju privukla je poruka Novaka Đokovića.

Najbolji srpski teniser objavio je poruku na ruskom jeziku i time dodatno oduševio mladu šampionku i njene navijače. Đoković i Andrejeva već godinama imaju međusobno poštovanje, a Ruskinja je više puta isticala da pažljivo prati najveće šampione današnjice i pokušava da uči od njih.

Novakova objava na Instagramu Foto: Screenshot

Novakova poruka brzo se proširila društvenim mrežama, a brojni ruski mediji preneli su gest srpskog asa kao znak velikog poštovanja prema novoj zvezdi svetskog tenisa.

Inače, Andrejeva je posle istorijskog uspeha održala veoma emotivan govor. Zahvalila je svom timu, trenerki Končiti Martines, porodici, psihologu, ali i samoj sebi. Upravo taj detalj izazvao je mnogo reakcija među navijačima i teniskim stručnjacima.

Ruskinja je tokom prethodnih nekoliko sezona važila za jednu od najvećih nada ženskog tenisa, a titulom u Parizu potvrdila je da je pred njom blistava budućnost. Već sada je upisana u istoriju kao najmlađa šampionka Rolan Garosa u poslednje 34 godine.