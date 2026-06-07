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Iako smo se nagledali raznih čuda na ovogodišnjem Rolan Garosu, velika iznenađenja izostala su u dubl konkurenciji. U tom smislu, danas od 11 časova na centralnom stadionu Filip Šatrije imaćemo priliku da uživamo u rivalstvu dva najbolja dubla turnira – prvih nositeljki Sinijakove i Taunsend i drugih nositeljki, naše Aleksandre Krunić i Ane Daniline.

1/7 Vidi galeriju Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Srpsko-kazahstanski par boriće se za prestižni trofej na Rolan Garosu i za svoju prvu grend slem titulu, nakon što je drugi put uzastopno stigao do finala nekog od najvećih turnira. Ove godine u Melburnu Krunićeva i Danilina poražene su od para Mertens – Šuei.

Ovo će biti četvrto poglavlje jednog od najvećih rivalstava u modernom dublu, a teniska istorija garantuje pravi spektakl. Interesantno je da su Danilina i Krunić slavile u prva dva međusobna okršaja, i to oba puta u četvrtfinalima grend slemova – na Rolan Garosu 2025. (7:5, 4:6, 6:2) i na ovogodišnjem Australijan openu (6:2, 3:6, 6:0).

Na oba ta turnira Aleks i Ana dogurale su do finala, ali su morale da se zadovolje utešnim "tanjirima". Ipak, Sinijakova i Taunsend uzvratile su udarac u njihovom poslednjem, ujedno i najskorijem duelu, kada su u finalu Indijan Velsa slavile sa 7:6 (4), 6:4. Zato se današnji meč najavljuje kao svojevrsni revanš, iako su u pitanju velike sportske prijateljice.

Aleksandra Krunić Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Bez obzira na ishod finala, češko-američka kombinacija obezbedila je ostanak na samom vrhu – Sinijakova ostaje svetski broj 1, a Taunsend broj 2 na WTA listi.

Sa druge strane, za Aleksandru Krunić i Anu Danilinu ulog je ogroman. Trenutno zauzimaju petu i šestu poziciju na listi. Ukoliko izgube finale, ostaće na tim mestima, ali ako podignu pehar u Parizu, Krunićeva će skočiti na istorijsko četvrto mesto na svetu, dok će Danilina postati svetski broj 5.

Takođe, njih dve su u Pariz stigle kao drugoplasirane u trci za Završni masters, sa samo 80 bodova zaostatka za današnjim rivalkama. Pobednice ovog meča preuzeće prvo mesto u toj trci.

Češko-američka kombinacija tokom 2026. godine igrala je zastrašujuće ubedljivo. Do sada su ostvarile skor 24–2, što uključuje tri vezane WTA 1000 titule – Indijan Vels, Majami i Madrid. Time su kompletirale čuveni "Sanšajn dabl", a zatim dodale i trofej u Madridu. Imale su i impresivan niz od 17 uzastopnih pobeda, koji je tek u polufinalu Rima prekinuo dubl Bukša/Meličar-Martinez.

Grend slem rutina prvih nositeljki ogleda se u činjenici da im je ovo četvrto zajedničko finale na najvećim turnirima (skor 2–1). Osvajale su Vimbldon 2024. i Australijan open 2025, dok su na US openu 2025. poražene u meču za titulu.

Instant hemija Amerikanke i Čehinje spojila ih je prvi put u Rimu 2024. godine, a već na svom trećem zajedničkom turniru pokorile su Vimbldon. Danas u Parizu napadaju sedmu zajedničku titulu u karijeri.

Aleksandra i Ana igraju svoje treće zajedničko grend slem finale, a na šljaku Pariza izlaze sa jasnim ciljem – da skinu etiketu "večitih drugih" na najvećim turnirima. Bile su vicešampionke Rolan Garosa prošle godine (poraz od Erani i Paolini) i ovogodišnjeg Australijan opena, gde su ih nadigrale Mertens i Šuei.

Ove godine imaju sjajan skor 23–6, a osvojile su i WTA 1000 turnir u Dohi u februaru. Neverovatan je podatak da im je Rolan Garos prvi zajednički turnir još od Majamija u martu, ali pauza nije ostavila traga na njihovoj igri.

Prvi put zaigrale su zajedno još 2022. godine, kada su stigle do finala Klivlenda, a zatim nisu nastupale u paru sve do prošlogodišnjeg Rolan Garosa. Tada su, kao nenositeljke, napravile senzaciju, izbacile tri nosioca i stale tek u finalu.

Krunićeva i Danilina danas traže svoju treću zajedničku titulu, posle trofeja u Klivlendu i Dohi.

Sve je spremno za veliki teniski boj na Šatrijeu. Može li Aleksandra Krunić da stigne do prve grend slem titule u karijeri i najboljeg plasmana na WTA listi?

Istorija i revanš čekaju nas danas u Parizu, a posle ubedljivih partija tokom čitavog turnira jasno je da uloga favorita pripada podjednako i jednom i drugom paru.