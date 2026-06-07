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UŽIVO:

Krunić/Danilina - Sinijakova/Tauzend  2:6, 1:0

DRUGI SET:

1:0 - Konačno je prekinuta serija rivakli od pet vezanih gemova. Verujemo da je ovo početak mnogo bolje igre Krunić i Daniline.

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2:6 - Sinijakova i Tauzend vezuju pet gemova u nizu i dolaze do prvog seta u velikom finalu.

2:4 - Šteta. Brejk i potvrda brejka. Pale su drastično Aleksandra i Ana.

2:2 - Velika borba na početku. Bez brejka za sada.

1:1 - Odlični servisi Krunićeve na startu meča, ali uzvraća i Tauzend.

PRVI SET:

Aleksandra Krunić igra za prvu gren slem titulu u karijeri! U finalu ženskog dubla na Rolan Garosu, srpska teniserka u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana igra protiv Katerine Sinijakove i Tejlor Taunzend.

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