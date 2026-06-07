Srpska teniserka u paru sa Danilinom želi da napravi senzaciju i pobedi Sinijakovu i Tauzend.
Tenis
UŽIVO: ŠTA SE OVO DEŠAVA? Pet gemova zaredom...
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UŽIVO:
Krunić/Danilina - Sinijakova/Tauzend 2:6, 1:0
DRUGI SET:
1:0 - Konačno je prekinuta serija rivakli od pet vezanih gemova. Verujemo da je ovo početak mnogo bolje igre Krunić i Daniline.
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2:6 - Sinijakova i Tauzend vezuju pet gemova u nizu i dolaze do prvog seta u velikom finalu.
2:4 - Šteta. Brejk i potvrda brejka. Pale su drastično Aleksandra i Ana.
2:2 - Velika borba na početku. Bez brejka za sada.
1:1 - Odlični servisi Krunićeve na startu meča, ali uzvraća i Tauzend.
PRVI SET:
Aleksandra Krunić igra za prvu gren slem titulu u karijeri! U finalu ženskog dubla na Rolan Garosu, srpska teniserka u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana igra protiv Katerine Sinijakove i Tejlor Taunzend.
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