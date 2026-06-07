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Srpska teniserka Aleksandra Krunić izjavila je u Parizu da se nada da će u paru sa Anom Danilinom iz Kazahstana uskoro da osvoji grend slem titulu.

Krunić i Danilina su danas u finalu Rolan Garosa u dubl konkurenciji poražene od Čehinje Kateržine Sinjijakove i Amerikanke Tejlor Taunzend 6:2, 7:5.

"Hvala što gledate dublove, to cenimo. Volimo da igramo pred vama", izjavila je Krunić posle meča, a zatim se obratila Sinjijakovoj i Taunzend.

"Vas dve igrate sjajno zajedno, ne znam koji put vam čestitam, muka mi je od toga. Planirate li skoro da završite karijeru? Bez šale, svaka vam čast, neverovatan ste tandem, izvanredne dve nedelje, želim vam sve najbolje do kraja sezone", dodala je srpska teniserka.

1/7 Vidi galeriju Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Krunić se potom zahvalila svima na podršci.

"Hvala našem timu, trenerima, svima koji su došli, poručujem da sam zahvalna na podršci i svemu što ste radili za nas. Proslavićemo finale, prošle godine smo igrali finale i dogovorile smo se da nije poslednje, pa smo i sada igrali za titulu. Hvala vam svima", istakla je srpska teniserka.

Krunić i Danilina su treći put u karijeri poražene u finalu jednog grend slem turnira. Srpsko-kazahstanski par je u finalu Rolan Garosa 2025. izgubio od Italijanki Sare Erani i Džasmin Paolini 6:4, 2:6, 6:1, a Krunić i Danilina su ove godine u finalu Australijan opena poražene od Belgijanke Eliz Mertens i Žang Šuai iz Kine 7:6 (7:4), 6:4.

"Zahvaliću se sebi, ali i tebi Ana. Mnogo toga smo postigle u prethodnih godinu dana i nadam se da ćemo uskoro podići grend slem titulu", navela je Krunić.