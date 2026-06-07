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Rafael Nadal ostvario je po mnogima verovatno neprikosnoven rekord u istoriji tenisa osvajanjem 14 titula na Rolan Garosu, dobivši ovde i svoju statuu – ali i bistu ugraviranu u teren na stadionu Filip Šatrije. I iako je centar svetskih teniskih zbivanja i dalje u “gradu svetlosti”, nova zbivanja u njegovoj akademiji na Majorci privlače pažnju hroničara “belog sporta”.

Nedavno otvaranje novog muzeja u okviru „Rafa Nadal Akademije“ bilo je idealan povod za retrospektivu, ali je istovremeno jasno pokazalo gde leži budućnost osvajača 22 grend slem trofeja.

„Iskreno, centar mog sveta sada su oni najmlađi“, rekao je Nadal, nekadašnji broj jedan na ATP rang listi, kada su ga pitali šta ga najviše ispunjava sada kada tenis više nije u krupnom planu. „Oni koji me prate vide da mi je raspored malo gušći nego što sam zamišljao da će biti kada odem u penziju.“

1/13 Vidi galeriju Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Ono što je počelo kao trenažni projekat u Manakoru, “Rafa Nadal Akademija” danas je ogromna struktura sa svakodnevnim operacijama koje zahtevaju ozbiljan menadžment, jasnu viziju i uigran tim koji podržava njen rast. „Centar u kojem se danas nalazimo postao je ogroman; tokom leta ćemo ovde imati 700 zaposlenih“, objasnio je Nadal. „To zahteva visok profesionalizam i potpunu posvećenost, i zato sam ponosan što ovde imam sjajan tim.“

Španac je bio uključen u donošenje glavnih odluka, ali priznaje da je svakodnevno vođenje projekta bilo u rukama ljudi od poverenja koji sačinjavaju njegov menadžment tim. .

„Kada je u pitanju glavna ideja za muzej, izabran je malo drugačiji put od onog koji sam ja prvobitno imao na umu“, otkrio je Nadal. „Moja zamisao je bila da napravimo muzej koji je više posvećen sportu generalno, a manje meni lično. Ali, ako sam jednu stvar radio celog života, to je da sam znao da slušam.“

„Dok sam igrao tenis, slušao sam ljude koji su možda znali manje od mene, a sada slušam ljude koje izuzetno cenim i profesionalno i privatno.“ Ovaj proces donošenja odluka, podeljen i podržan od strane njegovog najužeg kruga, nije se promenio ni nakon penzionisanja.

Nadal se više ne takmiči, ali i dalje funkcioniše po istom etosu — okružuje se dobrim ljudima, sluša i ide napred. Sada je sledeći korak kristalno jasan: širenje akademije.

„Ako ne nastaviš da rasteš, postepeno postaješ sve manji“, istakao je Nadal. „Nakon otprilike deset godina ovde na Majorki, sada prolazimo kroz proces globalne ekspanzije.“

Za Nadala ovaj rast nije samo stvar biznis ambicija. On to predstavlja kao prirodnu evoluciju za nekoga ko ostaje povezan sa sportom na drugačiji način. Akademija više nije fokusirana isključivo na tenis. Tamo sada ima mesta i za druge sportove sa reketom, a razvijena je i šira ideja o obrazovanju, vrednostima i sportskom razvoju.

„Mislim da imamo priliku da kreiramo jedan stvarno sjajan globalni projekat i spremni smo za sledeći korak“, objasnio je Nadal. „Ali da bismo to uradili, i to uradili kako treba, moramo da nastavimo da radimo naporno svakog dana i postavimo veoma snažne temelje. Taj sledeći korak je veliki izazov, ali jako želim da ga istražim. Mislim da je to prirodan potez za ljubitelja sporta kakav sam ja.“

Muzej je deo tog ekosistema - kao osvrt na prošlost, ali istovremeno i objašnjenje pravca u kome Nadal sada ide. Mnogo više od obične kolekcije uspomena, muzej je alat za prenošenje onoga što sport za njega predstavlja: emociju, učenje, vrednosti i ulaznu tačku za decu da počnu sa fizičkom aktivnošću.

1/6 Vidi galeriju Ana Ivanović i Rafael Nadal Foto: Instagram/anaivanovic, JACQUES DEMARTHON / AFP / Profimedia, STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

„Po mom mišljenju, sport budi emocije u ljudima. Većina sportova generiše pozitivne edukativne vrednosti za decu. Apsolutno je dokazano da profesionalni sport nije zdrav, ali amaterski sport jeste. To je krajnji cilj”, ističe Nadal.

Pored akademije, drugi veliki stub u ovoj fazi njegovog života jeste njegova fondacija. Od kada se povukao sa terena, Nadal je pojačao svoje prisustvo na događajima i aktivnostima koje imaju za cilj prikupljanje resursa za pomoć deci i porodicama. Ovde takođe pronalazi specifičan način da pruži dodatnu vrednost.

„Posvećujem dosta vremena svojoj fondaciji“, kaže Nadal. „Otkako sam otišao u penziju, organizujem nekoliko događaja godišnje. Zaista mislim da mogu da doprinesem tako što ću pokretati manifestacije za generisanje resursa, kako bismo nastavili da rastemo i pružamo podršku još većem broju dece i porodica.“

Novi Nadal više nije na turneji, već je “pater familijas” koji organizuje svoj život oko svoje dece. On više nije takmičar koji trenira za najveće turnire, već pokretačka snaga iza akademije koja se širi van granica Majorke. Nekadašnji šampion sa 92 ATP titule na turneji sada je menadžer koji nastoji da sve što je izgradio tokom karijere pretoči u projekte sa trajnim uticajem.

Penzija je možda zatvorila najvažnije poglavlje u njegovom životu, ali Nadal ne namerava da uspori…

„U novoj sam fazi svog života i uživam u njoj“, zaključuje Rafa. Srećno u svemu!