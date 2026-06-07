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Na ovogodišnjem Rolan Garosu, Žoao Fonseka nije jedini Brazilac koji je ostavio neizbrisiv trag – kako na terenu, tako i na tribinama.

Prvi nosilac, Guto Migel, čiji je formativni teniski idol bio upravo "najveći svih vremena" Novak Đoković, postao je u subotu prvi Brazilac u istoriji koji je osvojio trofej u juniorskom muškom singlu na Rolan Garosu, pošto je u finalu savladao 13. nosioca, Majkla Antonijusa, rezultatom 6:3, 6:4.

"Ovo je rezultat napornog rada koji smo moj tim i ja uložili, ne samo ove nedelje već i tokom mnogo, mnogo godina“, rekao nam je Migel. „Mislim da se u ovom trenutku sve poklopilo i prosto sam presrećan. Uživam u ovom trenutku, ali ostajem skroman, jer nas čeka još mnogo posla."

Ovaj 17-godišnjak je svoj ogroman potencijal pokazao još u februaru na ATP turu, kada je kao 16-godišnjak osvojio set protiv Vilijusa Gaubasa, gotovo sigurnog učesnika Dejvis kup meča Srbija – Litvanija u Nišu ovog septembra, u prvom kolu glavnog žreba Rio Opena, turnira iz serije ATP 500.

1/4 Vidi galeriju Juniorski šampion na Rolan Garosu - Brazilac Guto Migel Foto: Roberta Corradin/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Roberta Corradin / Zuma Press / Profimedia, NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia

Tinejdžer je na kraju izgubio taj meč, ali je njegov talenat bio očigledan. Migel je prošlog meseca u Santosu stigao do svog prvog polufinala na ATP Čelendžer turu, a taj zamajac preneo je i na jedini grend slem na šljaci. Uprkos tome što je izgubio po set i u četvrtfinalu i u polufinalu, odigrao je svoj najbolji tenis kada se odlučivalo o tituli.

Prema zvaničnoj statistici turnira, Migel je oduzeo servis Antonijusu četiri puta iz devet prilika i do trijumfa stigao posle jednog sata i 15 minuta igre.

Ova pobeda dolazi kao savršen nastavak istorijskog uspeha Žoaa Fonseke, koji je na ovogodišnjem Rolan Garosu ostvario rezultat karijere plasmanom u četvrtfinale. Devetnaestogodišnji Brazilac priredio je senzaciju eliminisavši upravo njihovog zajedničkog idola, 24-strukog grend slem šampiona Novaka Đokovića, kao i dvostrukog finalistu Rolan Garosa Kaspera Ruda.

"Kada sam bio klinac, obožavao sam da gledam Đokovića, ali sada sam veliki navijač Žoaa Fonseke. To što on radi je neverovatno", istakao je Migel.

"Brazil ima neverovatnu istoriju ovde na Otvorenom prvenstvu Francuske – od uspeha Guge Kuertena, preko onoga što je Fonseka uradio ove nedelje, pa do ovoga što sam ja postigao. Mislim da sam i ja dao svoj doprinos Brazilu u ovom trenutku", rekao je mladi teniser i zaključio:

"Mislim da Brazil ponovo proživljava sjajne trenutke i da svi igrači rastu i napreduju zajedno."

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