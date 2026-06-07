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Za razliku od prošle godine – nije bilo velikog osmeha na licu Aleksandre Krunić pre razgovora sa srpskim medijima posle izgubljenog finala ženskog dubla na Rolan Garosu, niti srebrnog trofeja za finalistkinje. Razume se zašto – nije se odigralo na željenom nivou, pa zato čujemo od naše najbolje dublerke svih vremena sledeće:

"Drugo mesto se ne dobija, nego se gubi prvo, to je pravilo. Nije bio naš dan generalno danas, nismo pokazale tenis koji možemo – a one su bile konstantne. Današnje finale mi je palo teže nego ostala, jer jeste finale svako kao finale, ali želim više tu Grend slem titulu. Radilo se na tome, ali mora da se radi još, očigledno. Treba nekako da prođe ovaj osećaj razočaranosti od ovog meča i da se dođe do toga što je najbitnije, a to da su ovo bile odlične dve nedelje i da smo konstantne. Takođe, do sada smo već dokazale da smo jedan od najboljih timova na svetu, a treba da se radi na nekim detaljima”, ističe ona.

Da li to može da se shvati da će 33-godišnja Krunićeva igrati dok ne osvoji GS?

"Igraću dok me telo služi, i nadam se da ću je osvojiti pre nego što telo kaže - hajde dosta”, dobijamo osmeh od Aleks.

Šta treba popraviti da bi se stiglo do tog cilja?

"Danas su bolje servirale od nas, a ja moram da popravim servis da bi počinjali poene agresivnije. Ja nikada nisam bila udarač koji igra brzo i ravno, ali znam da udaram loptu brzo. Što se tiče servisa i riterna, odnosno početka poena – stvari bi trebale da se malo poprave. Energija mora biti bolja, iako su ovo poslednji dani, svi smo umorni. Trebalo je da počnemo gladnije taj prvi set, ali to su sve stvari na kojima treba da se radi. Kad igrate tri Grend Slem finala a ima na čemu još da se radi...", navodi nas ona na ostatak rečenice.

1/7 Vidi galeriju Rolan Garos, Aleksandra Krunić i Ana Danilina Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Da li shvata veličinu uspeha uz tri odigrača Grend Slem finala?

"Shvatam - ali i ne. Radiš tokom te dve nedelje na tome – a ljudi koji to prate sa strane više shvate nego mi koji smo u tome. Eto, ja već sutra ujutru idem za Kvins, sve mi je vezano – od Grend Slema do Grend Slema, fascinantno… Ovo nam je četvrti Slem koji igramo zajedno, a tri finala – i realno je posmatrati to kao vrhunski uspeh. Prošle godine smo razmišljale da je možda prvi i jedini put, da smo imale sreće, a definitivno je “kul” kada shvatiš da si konstantan u Grend Slem finalima”, kaže nam Krunićeva, i dodaje iskreno:

“Vidim ja po svojoj reakciji da mi je danas bilo teško da izgubim finale, jer se ja zaplačem jednom u 10 godina. Prošla dva su bila u maniru 'drago mi je da budem u finalu', ali sada mi je već teško što nije titula. Dobre su to stvari za mene, tip sam koji uživa u procesu i turniru, nemam običaj da plačem posle mečeva i tako to. Teniski rezultati mi nikad nisu bili toliko bitni da mi je situacija “ na život i smrt” kao što neki igrači shvataju, ali ja nisam nikada bila takav tip. Ovo mi je znak da bih volela da osvojimo konačno taj Slem, ali moraće to da sačeka...".

Šta bi poklonila sebi posle Pariza?

"Ne znam... Prošle godine sam vraćala dugove, ove godine ne vraćam više dugove, tako da... Svi me zezaju za kola - što vozim svog starog Ševroleta iz 2012 - ali mislim da ću i dalje da ga vozim! Uzela sam sebi karte za Selin Dion za avgust, to mi je najveća želja, ali mi je jednu kartu poklonila najbolja drugarica za rođendan. Mislim da će pre to biti to neko putovanje, koncert... Ja nisam materijalista, malo šta mene zanima od tih stvari, tako da mi ne donosi to nikakvu sreću. Možda neka predstava, ali pre svega Selin Dion. Bitno da ne vraćam dugove, to mi je prvi deo, videćemo za dalje!"”, vidimo ponovo osmeh na licu Aleksandre Krunić uz ove reči.

A ako njenu partnerku od pre neki dan poznajemo (po Aleksandrinim rečima) kao “žirafu”, kako nazivaju nju?

"Mene zovu komarac, jer letim svuda i sve nerviram, svuda sam", u kolektivnom smehu završavamo poslednju konferenciju za medije sa našom trostrukom finalistkinjom Grend Slemova u Parizu.

Puno sreće na travi – Aleks, pa da četvrta prilika bude najveća!