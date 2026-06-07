Četiri sata I 16 minuta teniskog ropca je trebalo izdržati u svakom smislu - gde se Koboli na svom prvencu u finalu dva puta vraćao u rezultatski egal - uglavnom zahvaljujući svojoj srčanosti, ali I nedovoljno fokusiranom tenisu Zvereva, koji posle izgubljenog taj-brejka četvrtog seta kreće da plaši svoje poklonike.

"Čestitam Flaviju iz dubine srca na finalu, I želim ti da ga uskoro osvojiš. Sve počasti I njegovoj divnoj porodici. Hvala od svih igrača direktorki Morezmo na svom trudu, uslovima, poboljšanjima od kada je tu. U tenisu sam doživeo sve najlepše I sve najteže momente, pregurao povrede kojih se ovde sigurno sećate - I napokon uspeo. Obožavam vas publiko, toliko puno ste meni I svima nama značili. Zahvaljujem se najvernujem timu u tenisu - tati, bratu, kondicionom treneru I ostalim članovima - a njih nije bilo lako zadovoljiti. (Smeh) Gubili smo puno puta, bolelo je - ali smo napokon Grend Slem šampioni!" zaključuje Saša Zverev.