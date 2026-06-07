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Iako se trofeju u zube ne gleda – nemoguće je ne spomenuti loš nivo tenisa prikazanog tokom celog meča. U tom smislu, napominjemo da su Zverev I Koboli imali isti (!?!) broj asova (6), Zverev čak 6 duplih greški više na početnom udarcu (9-3), a da je Koboli bio “čašćen” time što je ovaj meč završen u pet setova jasno je kada se pogleda statistika uspešnosti njegovih servisa – 64% na 52% ubačenih prvih i samo 48% na druge, kao i toga što je Zverev iskoristio tek 9 od 21 brejk lopte u meču u kome je ostvareno više neiznuđenih grešaka (119) nego vinera (92).

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala Rolan Garosa Foto: V. B./ K.S

Svakako je za ovu “traljavost” zaslužna napetost usled karijerne važnosti meča. Za Zvereva ne treba trošiti reči o tome koliko su ga dosadašnje “blokade” u završnicama najvažnijih turnira koštale i pritiskale. Od 13 finala na Mastersima izgubio je njih 6, u tri dosadašnja finala Slemova izgubio je u svakom – pa je “blokada” u taj-brejku četvrtog seta istinski zabrinula sve njegove poklonike. Ipak, sa druge strane bio je već iscrpljeni Flavio Koboli, koji je nedostatke nadoknađivao srcem i trčanjem – ali su združeni zamor i anksioznost došli po svoje već početkom petog seta uz rezultat 3:0 za Nemca. Grešilo se i pri udarcima koji bi za obojicu asova inače bili ziceri – a kada je Zverevu zasmetalo prisustvo goluba u odlučujućim poenima taj-brejka – mnogi su u tome videli “sudbinski gest”.

Ipak, Zverev je večeras u Parizu bio “jači od te sudbine” – iako je ga je ona koja ga je na kraju sačekala “nameštala” da napokon uzme svoj prvi Slem – jer se od Johansena u Melburnu 2002. nije desilo da je jedan osvajač turnira došao do trofeja a da na tom putu nije morao da pobedi ni jednog igrača iz ATP Top 10 selekcije. Sve u svemu, Saša je to napokon ostvario – i ako se čekalo toliko dugo i uz raznorazne povrede i komplikacije koje su pratile 29-godišnjeg Nemca na terenu i van njega do sada – nadamo se da će mu ovaj istorijski i karijerni uspeh biti još slađi!