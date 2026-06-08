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Aleksandar Zverev dočekao je svojih pet minuta i nije propustio priliku da naplati stare račune.

Tek što je podigao trofej namenjen šampionu Rolan Garosa, Aleksandar Zverev odlučio je da se obračuna sa jednim od svojih najvećih kritičara. Meta je bio bivši američki teniser Sem Kveri, a ono što je usledilo pred TV kamerama momentalno je postalo hit na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Šampion Rolan Garosa - Aleksandar Saša Zverev Foto: Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia, David Ker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemački teniser iskoristio je priliku da se javno obračuna Amerikancem koji danas radi kao analitičar na TNT.

Čim je intervju počeo, Zverev je krenuo u napad.

"Pre svega, veoma sam srećan što držim ovaj trofej u rukama. Zato što si ti rekao da ga nikada neću osvojiti. Hvala ti mnogo na poverenju", poručio je Nemac uz osmeh, dok je Kveri pokušavao da se snađe pred kamerama.

Tu nije bio kraj.

Pred milionima gledalaca Zverev je nastavio da "rešeta" nekadašnjeg američkog tenisera.

"Zašto si ti uopšte ovde? Ko te je zaposlio?", upitao je novi šampion Rolan Garosa.

Kada je razgovor nastavljen, usledio je novo peckanje.

"Jesi li ti ikada osvojio Grend slem?"

Kveri je kratko odgovorio:

"Nisam".

Na to je Zverev ispalio repliku koja je izazvala salve smeha u studiju:

"Onda mislim da bi sada ja trebalo da postavljam pitanja!"

Nemački teniser se zatim dodatno našalio na račun Kverija:

"Za one koji ne znaju, nas dvojica imamo odnos ljubavi i mržnje. Zapravo, ja ga volim. Volim da mu otežavam život".

Iako je sve izrečeno kroz smeh, mnogi navijači ocenili su da je Zverev na spektakularan način vratio Kveriju za ranije prognoze da nikada neće osvojiti Grend slem trofej.

Jedno je sigurno - posle ove titule Zverev više nikome ne duguje odgovor. A Sem Kveri će verovatno dobro razmisliti pre nego što sledeći put udari na Nemca.