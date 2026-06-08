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Jedna od najvećih teniserki svih vremena, Serena Vilijams, izjavila je da ne isključuje mogućnost povratka u pojedinačnoj konkurenciji, ali je naglasila da takav korak nije u njenim neposrednim planovima, uoči povratka na teren u dublu posle gotovo četiri godine.

Osvajačica 23 grend slem titule u singlu nastupiće na turniru u londonskom Kvinsu, što će biti njen prvi takmičarski meč još od oproštaja na US openu 2022.

"Ne mogu da kažem ne. Verovatno bi trebalo još malo da treniram ako želim da igram singl, pa ćemo videti da li ću doći do toga. Ako ne, to trenutno nije moj put", rekla je Vilijams na konferenciji za medije.

Amerikanka će u dublu igrati sa 19-godišnjom Kanađankom Viktorijom Mboko, koja je od nje mlađa 25 godina.

Vilijams, koja danas ima 44 godine, poslednji put je igrala profesionalni meč 2022. godine. Tada je odbila da koristi reč "penzija", navodeći da se "udaljava od tenisa kroz evoluciju".

1/4 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnja prva teniserka sveta otkrila je da je još u decembru bila uverena da se sigurno neće vraćati takmičenjima.

"Posle nekoliko razgovora pomislila sam, zašto da ne? Leto je, deca nisu u školi, pa je ovo savršeno vreme da izađem na teren, uživam i vidim šta će se dogoditi", rekla je ona.

Tokom karijere Serena je osvojila sedam titula na Vimbldonu i šest na US openu u singlu. U dubl konkurenciji stigla je do 14 grend slem trofeja, uključujući šest na Vimbldonu i dva u Njujorku, sve zajedno sa starijom sestrom Venus Vilijams.

Pred povratak na teren poručila je da na sebe ne stavlja nikakav rezultatski pritisak.

"Ne moram da pobeđujem. Osvojila sam više nego što većina ljudi osvoji tokom čitavog života. Nemam šta da dokazujem. Nemam šta da izgubim, a mogu samo da dobijem. Na ovo putovanje krećem bez ikakvog pritiska", istakla je Vilijams.

Njena partnerka Mboko ocenila je da je legendarna Amerikanka fizički spremna za povratak.

"Udara lopticu fantastično. Ima izuzetno čist udarac i čini se kao da nikada nije ni prestajala da igra. Lično mislim da je spremna. Veoma je fit i igra veoma snažno, pa ćemo videti šta će se dogoditi", rekla je mlada Kanađanka.

Beta