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Srpski teniser Novak Đoković pao je za tri pozicije i na danas objavljenoj ATP listi zauzima sedmo mesto.

Đoković, koji je eliminisan u trećem kolu Otvorenog prvenstva Francuske, izgubio je 700 bodova, pa sada na sedmoj poziciji ima 3.760.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - 3. kolo Rolan Garosa Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno zabrinjava činjenica da bi ovakav pad na ATP listi mogao značajno da zakomplikuje Novakov put na Vimbldonu. Umesto povoljnijeg žreba i izbegavanja najvećih favorita do završnice turnira, Đoković bi zbog slabijeg plasmana mogao da se suoči sa znatno težim protivnicima već u ranim fazama takmičenja.

Među scenarijima koji se pominju nalazi se i mogućnost da srpski teniser već u četvrtfinalu londonskog grend slema ukrsti rekete sa Janikom Sinerom, trenutno prvim igračem sveta. Takav rasplet značio bi da bi Novak na putu ka novoj vimbldonskoj tituli morao da eliminiše jednog od najvećih rivala znatno ranije nego što je to bio slučaj prethodnih godina.

I pored gubitka bodova, Italijan Janik Siner kao prvi i Španac Karlos Alkaras kao drugi, i dalje predvode najbolje tenisere sveta, dok je iza njih novi šampion Rolan Garosa, Nemac Aleksander Zverev.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim napredovao je za dve pozicije i sada je četvrti, što je njegov najbolji plasman u karijeri, Amerikanac Ben Šelton zadržao je peto mesto, dok je Australijanac Aleks de Minor napredovao za jedno mesto i trenutno je šesti igrač sveta.

Rus Danil Medvedev je i dalje osmi, Amerikanac Tejlor Fric deveti, a najboljih deset na svetu kompletira finalista Rolan Garosa, Italijan Flavio Koboli.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i sada je 49, dok je Hamad Međedović nazadovao za deset mesta i trenutno zauzima 68. mesto.

ATP lista:

1. Janik Siner (Italija) 13.500 bodova

2. Karlos Alkaras (Španija) 9.960

3. Aleksander Zverev (Nemačka) 7.305

4. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.440

5. Ben Šelton (SAD) 3.920

6. Aleks de Minor (Australija) 3.905

7. Novak Đoković (Srbija) 3.760

8. Danil Medvedev (Rusija) 3.760

9. Tejlor Fric (SAD) 3.720

10. Flavio Koboli (Italija) 3.540