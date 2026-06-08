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Ime Olge Danilović poslednjih meseci ne puni naslovne strane zbog pobeda i velikih rezultata, već zbog jedne velike misterije.

Najbolja srpska teniserka do nedavno bila je među najperspektivnijim igračicama na WTA turu, a danas se nalazi u ozbiljnom padu. Na najnovijoj WTA listi Olga je izgubila čak 46 pozicija i skliznula na 197. mesto sveta.

Međutim, sam pad na listi nije ono što najviše brine navijače.

Mnogo veće pitanje glasi: Gde je nestala Olga Danilović?

Srpkinja nije odigrala nijedan meč još od početka februara. Poslednji put na terenu viđena je 4. februara na turniru u Klužu, kada je poražena od Poljakinje Maje Čvalinske u drugom kolu Transilvanija opena. Od tada - potpuni muk.

Od tog meča prošlo je više od četiri meseca, a Olga se nije pojavila ni na jednom turniru, niti je prijavila učešće na najvećim takmičenjima sezone. Posebno je odjeknula vest da se njeno ime nije našlo ni među učesnicama Rolan Garosa, iako je prethodnih godina u Parizu umela da ostvari zapažene rezultate.

Ono što dodatno podgreva misteriju jeste činjenica da nema nikakvog zvaničnog objašnjenja za njeno odsustvo. Nije saopšteno da li je u pitanju povreda, privatni razlozi ili nešto treće. U javnosti se nisu pojavile potvrđene informacije o zdravstvenim problemima, a iz njenog tima nema konkretnih objašnjenja.

1/8 Vidi galeriju Srpska teniserka - Olga Danilović Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

U međuvremenu, Olga je viđena na pojedinim javnim događajima u Beogradu, što je dodatno pokrenulo lavinu pitanja među navijačima. Ako nije povređena, zašto ne igra? Ako jeste, zbog čega o tome nema nikakvih informacija? Upravo zato teniska javnost već nedeljama pokušava da odgonetne šta se dešava sa srpskom teniserkom.

Situacija je potpuno nejasna jer je Olga sezonu otvorila sasvim solidno. Nastupila je u Hobartu, igrala na Australijan openu, a potom i u Klužu. Posle toga usledio je potpuni nestanak sa takmičarske scene.

Posledice su već vidljive. Kako ne igra turnire i ne osvaja nove bodove, stari rezultati polako izlaze iz obračuna, pa njen plasman iz nedelje u nedelju nastavlja da tone. Još pre nekoliko meseci bila je među 100 najboljih teniserki sveta, a sada se nalazi tek na 197. poziciji.

Za sada odgovora nema. Ostaje samo velika misterija oko jedne od najtalentovanijih srpskih teniserki i pitanje koje postavljaju svi ljubitelji tenisa - kada će se Olga Danilović vratiti na teren i konačno otkriti šta se dešavalo tokom višemesečnog odsustva?

Najnovija WTA lista

Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević pala je za pet pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 152. mesto.

Radivojević je 152. teniserka sveta sa 515 bodova. Teodora Kostović je napredovala za pet pozicija i sada je na 182. mestu, dok je Olga Danilović pala za čak 46 mesta i zauzima 197. poziciju na WTA listi.

Kada je reč o najboljih deset na svetu, posle drugog grend slem turnira u sezoni, Rolan Garosa, prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je Kazahstanka Elena Ribakina i Poljakinja Ige Švjontek. ;Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova su napredovale za po jednu poziciju i sada su četvrta, odnosno peta igračica sveta, dok je šampionka Rolan Garosa, Ruskinja Mira Andrejeva napravila dva koraka napred i trenutno je šesta.

Treća Amerikanka među najboljih deset na svetu, Koko Gof, pala je za tri pozcije i trenutno je sedma, Ukrajinka Elina Svitolina je osma pošto je pokvarila plasman za jedno mesto, dok su Kanađanka Viktorija Mboko i Čehinja Karolina Muhova zadržale devetu i desetu poziciju.

WTA lista:

1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.090 bodova

2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.143

3. Iga Švjontek (Poljska) 6.733

4. Džesika Pegula (SAD) 6.056

5. Amanda Anisimova (SAD) 5.848

6. Mira Andrejeva (Rusija) 5.751

7. Koko GOf (SAD) 4.879

8. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.315

9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.670

10. Karolina Muhova (Češka) 3.438