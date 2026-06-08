Slušaj vest

Aleksandar Zverev je osvajanjem Rolan Garosa ušao u istoriju tenisa, ali iza velikog uspeha i sjaja trofeja stoji njegova dugogodišnja borba sa dijabetesom tipa 1, sa kojim živi od detinjstva.

1/5 Vidi galeriju Šampion Rolan Garosa - Aleksandar Saša Zverev Foto: Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia, David Ker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemački teniser je dugo držao u privatnosti činjenicu da boluje od dijabetesa, jer mu nije bilo lako da se nosi sa pritiskom profesionalnog sporta i životom na ATP turu.

“Dijagnostikovan sam kada sam bio mali. Godinama sam to krio jer sam se plašio kako će ljudi reagovati,” otkrio je Zverev u ranijim intervjuima, govoreći o tome koliko mu je vremena bilo potrebno da prihvati stanje i nastavi profesionalnu karijeru.

Pre nekoliko godina otkrio je široj javnosti da je dijabetičar tipa 1 i javno počeo da priča o bolesti, problemima i teškim predrasudama okoline, sa kojima se oboleli suočavaju:

"Kao dečaka bilo me je sramota, u školi su me ismevali. Jednom prilikom su mi ukrali svu opremu – merač šećera u krvi, insulin… Kasnije sam ga našao napolju, slomljenog na zemlji."

"Poricao sam kada su me novinari pitali da li sam dijabetičar. Čak sam se na turnirima krio kada sam sebi ubrizgavao insulin, radio sam to u toaletu. Krio sam u početku i od svojih devojaka. Danas je moja odgovornost da pričam o tome", rekao je jednom prilikom Saša.

1/4 Vidi galeriju Zverev na terenu ubrizgava insulin. Foto: Printskrin/Sportklub

Tokom jednog od najtežih momenata, na Rolan Garosu 2023. godine, javno je reagovao nakon što mu je bilo ograničeno da uzme insulin tokom meča.

“To nije nešto što radim iz hira. Ako ne uzmem insulin, moj život je u opasnosti,” poručio je tada vidno frustriran Zverev, što je izazvalo veliku reakciju u svetu tenisa i medicinskih organizacija.

Ipak, umesto da ga bolest zaustavi, Zverev je napravio suprotno - podigao je nivo igre i stigao do najvećeg uspeha u karijeri, pokazujući neverovatnu mentalnu snagu.

Njegova majka Irina Zvereva je u više navrata govorila koliko je period nakon dijagnoze bio težak za porodicu, ističući da su u početku bili uplašeni i da je bilo mnogo neizvesnosti oko toga kako će izgledati njegov život i sportska karijera.

"Bilo je jako teško na početku, ali nikada nismo odustali od njega," ispričala je ona, opisujući borbu koju su vodili kao porodica još od njegovog detinjstva.

Danas, Zverev ne samo da osvaja najveće turnire, već i koristi svoju priču da inspiriše druge - posebno decu koja se bore sa istom bolešću, poručujući da dijabetes ne mora da bude prepreka za vrhunski sport.