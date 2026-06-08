Slušaj vest

Američka teniska asocijacija (USTA) saopštila je da će Federer 25. avgusta učestvovati u programu pod nazivom "Roger Federer: An Icon Returns to New York", a uz njega će nastupiti i bivši asovi Endi Rodik, Džon Mekinro i Andre Agasi.

1/7 Vidi galeriju Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Federer je jedini teniser u istoriji koji je osvojio pet uzastopnih titula na Ju Es Openu, pošto je dominirao turnirom od 2004. do 2008. godine. Ukupno je tokom karijere osvojio 20 grend slem trofeja.

Poslednji put je na terenima u Njujorku nastupio 2019. godine.

"Mnogi nezaboravni trenuci moje karijere dogodili su se upravo u Njujorku, a stadion 'Artur Eš' ima posebno mesto u mom srcu. Nedostajala mi je ta atmosfera i neverovatna energija koju navijači svake godine donose na Ju Es Open", rekao je Federer.

Nekoliko dana nakon egzibicije, Federer će biti zvanično primljen u tenisku Kuću slavnih. Ceremonija će biti održana 29. avgusta u gradu Njuport.

Organizatori su najavili da će naknadno objaviti dodatne učesnike egzibicionog programa, koji će biti održan u nedelji uoči početka glavnog dela turnira u singlu.