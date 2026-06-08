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Svetski broj jedan primećen je u ponedeljak u bolnici "San Rafaele" u Milanu, gde je podvrgnut seriji testova kako bi se utvrdilo zbog čega mu je naglo pozlilo usred Pariza.

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Siner je nakon rane eliminacije uzeo kratak predah i uživao na Sardiniji sa devojkom Lajlom Hasanović, ali odmor je prekinut povratkom u realnost i posetom lekarima. Ovo nije prvi put da Janik traži stručnu pomoć – prvi znaci pojavili su se i su se još u Rimu protiv Medvedeva, a pre nekoliko dana posetio je i čuveni "JMedical" u Torinu.

Podsetimo, Siner je protiv Serundola imao sve u svojim rukama. Vodio je 2:0 u setovima i imao ogromnih 5:1 u trećem setu. Činilo se da je meč gotov, a onda je usledio horor. Italijan je počeo da povraća, dobio je grčeve i jedva je stajao na nogama. Meč se pretvorio u agoniju koja je završena njegovim porazom u pet setova.

"Kada sam se probudio, nisam se osećao dobro. Bilo je toplo, ali ne previše. Nije problem bila vrućina. Borio sam se sa sobom od samog početka dana. Niko nije robot, ovakve stvari se dešavaju na Grend slemovima. Moramo da shvatimo šta se desilo sa mojim telom", izjavio je Siner nakon tog meča.

Italijan bi već večeras ili najkasnije sutra trebalo da se vrati u Monte Karlo, gde će od srede, 10. juna, započeti punu pripremu za Vimbldon. Siner je doneo odluku da ne igra nijedan pripremni turnir na travi pre odlaska u London.

Tamo će braniti titulu, a put ka novom trofeju mogao bi da mu bude olakšan jer je njegov najveći rival Karlos Alkaraz i dalje van stroja zbog povrede desnog zgloba.