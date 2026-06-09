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Teniski svet je na nogama - Rodžer Federer vraća se na teren US opena i to u okviru posebnog egzibicionog događaja koji će biti održan u Njujorku 25. avgusta

Legenda svetskog tenisa, osvajač 20 grend slem titula i čovek koji je pet puta uzastopno osvajao trofej u Njujorku, ponovo će kročiti na centralni teren Artur Eš stadiona, prvi put još od 2019. godine.

Događaj pod nazivom "Roger Federer: An Icon Returns to New York" biće pravi teniski spektakl i omaž jednoj od najvećih karijera u istoriji sporta.

Federer će na terenu biti u društvu svojih velikih rivala i prijatelja – Andrea Agasija, Džona Mekinroa i Endija Rodika, što garantuje veče puno nostalgije i teniskog glamura.

1/7 Vidi galeriju Lejver kup 2022 - Federer se zvanično oprostio od tenisa Foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, Peter van den Berg / Avalon / Profimedia

Prema pisanju američkih medija, interesovanje za ovaj događaj je ogromno, a organizatori očekuju pun stadion i spektakl koji će spojiti sport i zabavu u jednoj večeri.

Švajcarski maestro, koji se povukao iz profesionalnog tenisa 2022. godine, ranije je poručio da mu je Njujork jedno od najposebnijih mesta u karijeri i da mu nedostaje atmosfera US Opena i energija publike.

Iako je u pitanju egzibicija, Federerov povratak izazvao je ogromnu pažnju i već se naziva jednim od najiščekivanijih sportskih događaja godine u Njujorku.