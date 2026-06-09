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Nakon skoro četiri godine odsustva sa terena, legendarna američka teniserka Serena Vilijams se, sa svojom dubl partnerkom Kanađankom Viktorijom Mbokom, plasirala u četvrtfinale turnira u londonskom Kvinsu, nakon pobede u prvom kolu nad američko-novozelandskim parom Nikol Melihar-Martines i Erin Rutlif posle dva seta, 7:6, 6:2.

Nekadašnja prva teniserka sveta i Mboko su tri puta uzele servis američko-novozelandskom paru, dok su Melihar-Martines i Rutlif osvojile jedan brejk.

"Bilo je tako zabavno. Toliko sam se lepo provela igrajući sa Viktorijom. Ona je zaista uspela da drži tim i da igra snažno u važnim poenima. Zaista sam mogla da se oslonim na nju. Nikada nismo igrale zajedno, ali igranje sa njom je bilo tako prirodno", navela je 44-godišnja Vilijams u intervjuu na terenu.

Mboko je rekla da joj je čast što igra zajedno sa Serenom, osvajačicom ukupno 39 titula na grend-slem turnirima u singl, dubl i miks dubl konkurenciji.

"Mnogo sam se zabavila, ako ništa drugo. Zaista smo to uradile tamo. Veoma sam srećna što igram pored tebe. Želimo da uzmemo još više", kazala je 19-godišnja Kanađanka.

Vilijams i Mboko će u četvrtfinalu turnira u Kvinsu igrati protiv kanadsko-nemačkog para Lejle Fernandes i Laure Zigemund.

(Beta)