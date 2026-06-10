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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se četvrtfinale turnira Kvins u Londonu, pošto su posle dva seta pobedile Norvežanku Ulrike Eikeri i Amerikanku Kvin Glison 6:2, 6:4.

Krunić i Danilina su tri puta oduzele servis protivnicama, koje nisu napravile nijedan brejk.

U četvrtfinalu, Krunić i Danilina će igrati protiv Slovakinje Tereze Mihalikove i Britanke Olivije Nikols.

(Beta)

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