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Povećanje ionako velikog iznosa za 10,7 miliona funti u poređenju sa 2025. godinom (odnosno 20%) predstavlja ujedno i ubedljivo najveći godišnji rast nagradnog fonda u istoriji ovog prestižnog turnira.

1/8 Vidi galeriju Finale Vimbldona Janik Siner - Karlos Alkaraz Foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šampioni i vicešampioni u muškom i ženskom singlu inkasiraće astronomske cifre: osvajačima trofeja pripašće po 3,6 miliona funti (skok od 20%), dok će poraženi u velikom finalu kući otići bogatiji za 1,8 miliona funti (povećanje od 18%).

Organizatori su povukli i zanimljiv potez i kada je reč o igračima koji takmičenje završe u ranoj fazi – što na neki način potvrđuje glassine iz Pariza da se ubrzano radi na postizanju dogovora sa igračima o “saradnji”, “partnerstvu” i poboljšanju odnosa u podeli profita između organizatora i njegovih teniskih zvezda. Tako je nagrada za eliminaciju u prvom kolu singla podignuta na 80.000 funti (rast od 21%), dok ukupan nagradni fond za kvalifikacioni turnir sada iznosi 6,2 miliona funti (povećanje od 25%).

Kada je reč o konkurenciji ženskih, muških i mešovitih dublova, zabeležen je rast od po 10%, dok je ukupni nagradni fond za tenisere u kolicima (u singlu i dublu) skočio za fiksnih 20%.

Debora Dževans (CBE), još uvek aktuelna predsednica AELTC-a je ovom prilikom izjavila:

„Sa velikim zadovoljstvom objavljujem da ukupan nagradni fond za Vimbldon 2026. iznosi rekordnih 64,2 miliona funti, što je izuzetan skok od 20% u odnosu na prošlogodišnjih 53,5 miliona. Ova odluka je direktan pokazatelj ogromnog uspeha koji šampionat ostvaruje. Vodimo održiv program koji nam omogućava ne samo da konstantno podižemo nagradni fond za igrače, već i da investiramo u infrastrukturu, kompletnu sezonu na travnatoj podlozi i pružimo snažnu podršku kako britanskom, tako i međunarodnom tenisu. Naš stav je kristalno jasan: kako Vimbldon raste, tako i sami igrači moraju nastaviti da dele taj uspeh.“

Objavljeno povećanje fonda predstavlja dugoročni trend ekspanzije istih; tokom protekle decenije, nagrada za šampione u singlu porasla je za 80%, zarada za učešće u prvom kolu je skočila za čak 160%, dok je ukupan novac opredeljen za same kvalifikacije doživeo “neverovatnih” 393% - komentariše AELTC.

Od perioda pandemije, klub je uložio skoro milijardu funti u sport kroz nagradne fondove, kapitalne investicije u vrhunske kapacitete i usluge na samom turniru, stabilnu podršku turnirima na travi koji služe kao uvertira za Vimbldon, te razvoj teniskih programa.

U te projekte spadaju:

• Zgrada „Milenijum“ (The Millennium Building): Višemilionska investicija u kapacitete i usluge za igrače, članove kluba i medije. Kada su u pitanju teniseri, ambicija je jasna — postavljanje novih, zlatnih standarda za elitno sportsko okruženje. Ove godine to uključuje potpuno novu zonu za performanse igrača sa većom teretanom, unapređenim medicinskim blokom i prostorom za oporavak, kao i nutricionističkim barom. Po završetku kompletnih radova uoči Vimbldona 2027. godine, igrači i njihovi timovi dobiće na raspolaganje i novi, najviši sprat sa dodatnim sadržajima.

• Teniski centar zajednice u Rejnes Parku (Community Tennis Centre at Raynes Park): Višemilionska investicija u zvanični trenažni centar van glavnog kompleksa. Ovaj centar igračima obezbeđuje travnate terene i prateće objekte vimbldonskog standarda, omogućavajući im da se pripremaju i treniraju u potpunoj privatnosti, izolovani od gužve na glavnom lokalitetu.

• Podrška turnirima na travi: Od završetka pandemije, uloženo je 50 miliona funti za podršku sezoni na travi u Velikoj Britaniji i Evropi, što profesionalnim igračima otvara oko 2.500 prilika za mečeve.

• Razvoj domaćeg i svetskog tenisa: Čak 90% raspodeljivog suficita usmerava se direktno Britanskoj Loun Tenis (Tenis na travi) Asocijaciji (LTA), dok se na godišnjem nivou uplaćuje 750.000 američkih dolara u „Grend slem program za razvoj igrača“ (osnovan 1986. godine), koji obezbeđuje stipendije za putovanja i troškove teniserima širom sveta.