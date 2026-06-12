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Srpska teniserka Olga Danilović i legendarni golman Jan Oblak staju na ludi kamen! Najbolja vest sa društvenih mreža stigla je direktno sa Olginog Instagram profila, gde se pohvalila da je čuvar mreže Atletiko Madrida konačno "skupio hrabrost" i zaprosio je.

Atraktivan sportski par podelio je sa svetom zajedničku fotografiju na kojoj je u prvom planu zablistao verenički prsten na ruci naše teniserke.

1/4 Vidi galeriju Olga sa Oblakom prošetala crvenim tepihom u Madridu. Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Objava je odmah izazvala lavinu reakcija na internetu. Mladoženja je ekspresno reagovao ostavivši srce u komentaru, a odmah za njim oglasio se i zvanični nalog WTA organizacije.

Čestitke i "lajkovi" pljušte sa svih strana, a među prvima su sreću poželele brojne Olgine koleginice sa teniskog tura, oduševljene izgledom prelepog prstena.