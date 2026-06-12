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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u polufinale turnira Kvins u Londonu, pošto su posle dva seta poražene od Slovakinje Tereze Mihalikove i Britanke Olivije Nikols 4:6, 4:6.

Krunić i Danilina su dva puta oduzele servis protivnicama, koje su napravile četiri brejka.

U polufinalu, Mihalikova i Nikols će igrati protiv Kineskinje Hanju Guo i Grancuskinje Kristine Mladenović.

(Beta)

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