One su poražene posle sat i 25 minuta.
Tenis
KRAJ ZA ALEKSANDRU I ANU: Krunić i Danilina poražene u četvrtfinalu Kvinsa
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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da se plasiraju u polufinale turnira Kvins u Londonu, pošto su posle dva seta poražene od Slovakinje Tereze Mihalikove i Britanke Olivije Nikols 4:6, 4:6.
Krunić i Danilina su dva puta oduzele servis protivnicama, koje su napravile četiri brejka.
U polufinalu, Mihalikova i Nikols će igrati protiv Kineskinje Hanju Guo i Grancuskinje Kristine Mladenović.
(Beta)
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