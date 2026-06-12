Kanadska teniserka Viktorija Mboko neće nastupiti na ovogodišnjem Vimbldonu zbog povrede kolena koju je zadobila tokom turnira u Kvinsu.
Tenis
POVREDA U KVINSU SKUPO KOŠTALA MBOKO: Kanadska teniserka propušta Vimbldon
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Devetnaestogodišnja Kanađanka, jedna od najperspektivnijih teniserki na WTA turu, povredila se tokom meča protiv Karoline Pliškove, kada se okliznula iza osnovne linije i tom prilikom povredila levo koleno.
Mboko je zbog povrede bila primorana da preda meč, a potom se povukla i iz konkurencije dublova, gde je nastupala zajedno sa legendarnom američkom teniserkom Serenom Vilijams.
"Nažalost, pad koji sam doživela u sredu izazvao je povredu medijalnog kolateralnog ligamenta (MCL) levog kolena, što znači da ću propustiti ostatak sezone na travi. To, nažalost, uključuje i Vimbldon, turnir kojem sam se veoma radovala ove godine", napisala je Mboko na društvenim mrežama.
(Beta)
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