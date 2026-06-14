Majhšaku je ovo prva titula na ATP turu
HERTOGENBOŠ
SENZACIJA U HERTOGENBOŠU: Poljak šokirao velikog favorita
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Poljski teniser Kamil Majhšak osvojio je titulu na turniru u Hertogenbosu, pošto je danas u finalu pobedio šestog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle tri seta, 6:3, 2:6, 7:6.
Meč je trajao dva sata i 27 minuta.
Majhšak, 76. igrač sveta, uzeo je tri puta servis australijskom teniseru, dok je De Minor osvojio četiri brejka.
Majhšaku je ovo prva titula na ATP turu.
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