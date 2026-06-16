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To je urađeno u savršenom spoju nekih iz plejade novih teniskih asova koji najviše obećavaju – gde su skoro sva mesta po pravilu rezervisana za domaće uzdanice – ali i mega-atraktivnih ikona ovog sporta koje nismo dugo videli na terenu, ili ih od uskoro više nećemo gledati.

U muškom singlu, organizatori nisu štedeli na zvučnim imenima. Glavne zvezde turnira koje su dobile specijalnu pozivnicu su trostruki grend slem šampion Stan Vavrinka (Švajcarska) i bugarski maestro Grigor Dimitrov. Pored njih, londonska publika će svim srcem bodriti jaku grupu britanskih tenisera koju čine Džejkob Fernli, Artur Feri, Džek Pinington Džons i Tobi Semuel.

Ako je suditi po muškom dublu, na sporednim terenima Vimbldona tražiće se karta više! Najveći magnet za publiku definitivno će biti senzacionalni tandem koji čine Aleksander Bublik i Nik Kirjos. Spoj nepredvidivosti i vanserijskog talenta garantuje teniski šou prve klase na svakom njihovom meču. Pored njih, na terenu ćemo gledati i neumornog Vavrinku (trenutno bez para) , kao i britance Markusa Vilisa u paru sa Dejvidom Stivensonom, prošlogodišnjeg Novakovog protivnika Danijela Evansa i zemljaka Henrija Serla, Bena Džonsa i Džošuu Parisa i par Džohanus Mandej i Hari Vendelken.

U ženskom singlu fokus je potpuno na smeni generacija. Velika nada britanskog tenisa i devojka srpskog porekla, Mika Stojsavljević, predvodi talas domaće mladosti zajedno sa Hanom Klugman (eliminisala našu Anastasiju Cvetković na jedevite jade prošle godine kod juniorki) i Mimi Sju. Društvo im pravi iskusnija Harijet Dart, kao i talentovana Poljakinja Maja Hvalinska kao prva primateljka pozivnice – koja je plasmanom u finale Rolan Garosa ostvarila podvig priznat i od strane organizatora Vimbldona ovim putem! Ostale dobitnice su Alija Dadni i Kejti Svon.

Ono o čemu se već nedeljama priča na teniskoj turneji je - ženski dubl. Organizatori su priredili istorijsku senzaciju i dodelili specijalnu pozivnicu najdominantnijem sestrinskom tandemu u istoriji tenisa — Serena i Venus Vilijams – koje se vraćaju na travu Vimbldona!

Pored legendarnih Amerikanki, u glavnom žrebu gledaćemo i najjači domaći par Kejti Bolter / Heder Votson, kao i mladu Miku Stojsavljević u paru sa Džodi Barejdž. Uz njih će nastupiti i britanski parovi Madlen Bruks / Amelija Rajecki, Freja Kristi / Eden Silva, Harijet Dart/ Maja Lumsden i Alisija Dadni / Mimi Sju.

1/4 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

U muškom singlu preostale su još 2 posebne pozivnice u singlu (možda za opraštajuće Monfisa, Bautistu Aguta – odnosno Beretinija – ako im budu trebale) kao i dublu, dok je kod dama još jedna pozicija neiskorišćena – pa ćemo videti kome bi ova čast mogla biti ukazana do početka turnira.

U svakom slučaju – već iz ovih vesti se vidi da će ovogodišnji Vimbldon u prvoj nedelji ljubiteljima tenisa pružiti epske bitke i spektakl koji se ne propušta!

(Vuk Brajović)

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