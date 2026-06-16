Srpski teniser Kecmanović izgubio je od Mađara Marožana u prvom kolu turnira u Haleu, čime je propustio šansu za osminu finala.
Tenis
PORAZ ODMAH NA STARTU! Kecmanović eliminisan u prvom kolu turnira u Haleu
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Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Haleu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od 61. igrača sveta Mađara Fabijana Marožana posle tri seta, 3:6, 6:3, 4:6.
Meč je trajao sat i 58 minuta.
Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia
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Kecmanović, 50. igrač sveta, uzeo je jednom servis mađarskom teniseru, dok je Marožan osvojio dva brejka.
Marožan će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između devetog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica i 48. igrača sveta Belgijanca Zizua Bergsa.
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