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Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Haleu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od 61. igrača sveta Mađara Fabijana Marožana posle tri seta, 3:6, 6:3, 4:6.

Meč je trajao sat i 58 minuta.

Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kecmanović, 50. igrač sveta, uzeo je jednom servis mađarskom teniseru, dok je Marožan osvojio dva brejka.

Marožan će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između devetog tenisera sveta Amerikanca Tejlora Frica i 48. igrača sveta Belgijanca Zizua Bergsa.

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Miomir Kecmanović traži savete od Viktora Troickog Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić