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Legendarna američka teniserka Serena Vilijams i njena partnerka u dublu Čehinja Karolina Muhova nisu uspele da se plasiraju u četvrtfinale turnira u Berlinu, pošto su danas u prvom kolu izgubile od meksičko-novozelandskog para Giljane Olmos i Erin Rutflif posle dva seta, 4:6, 4:6.

Nekadašnja prva teniserka sveta i Muhova nisu nijednom uzele servis meksičko-novozelandskom tandemu, dok su Olmos i Rutlif osvojile dva brejka.

Serena Vilijams se 9. juna, posle skoro četiri godine odsustva, vratila na WTA tur, odigravši meč prvog kola dubl konkurencije na turniru u londonskom Kvinsu.

1/4 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američka teniserka i njena partnerka Kanađanka Viktorija Mboko su u tom meču pobedile Rutlif i Nikol Melihar-Martines, da bi ipak dva dana nakon duela morale da se povuku sa turnira zbog povrede kanadske teniserke.

Serena Vilijams je danas dobila specijalnu pozivnicu organizatora Vimbldona da zajedno sa svojom sestrom Venus Vilijams igra u dublu na ovogodišnjem izdanju tog grend-slem turnira.