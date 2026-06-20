Tenis
IGRA ZA PRVU TITULU: Noskova u finalu turnira u Berlinu
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Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u finale turnira u Berlinu, pošto je danas u polufinalu pobedila 35. igračicu sveta Filipinku Aleksandru Ealu posle dva seta, 6:2, 6:4.
Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia
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Meč je trajao sat i 10 minuta.
Noskova, 13. igračica sveta, uzela je pet puta servis filipinskoj teniserki, dok je Eala osvojila dva brejka.
Noskova će u finalu igrati protiv četvrte teniserke sveta Amerikanke Džesike Pegule.
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