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Muzeti se povredio tokom turnira u Rimu zbog čega je morao da odustane od učešća na Rolan Garosu u Parizu.

"Rehabilitacija ide dobro i lekarski rezultati su ohrabrujući. Nažalost, još nisam uspeo da započnem pun program treninga, a posle pažljive procene došli smo do teškog zaključka da ne mogu ove godine da učestvujem na Vimbldonu", naveo je 15. teniser sveta u objavi na društvenim mrežama.

"To nije laka odluka, ali je ispravna. Prioritet je da se vratim na teren 100 odsto spreman", dodao je Muzeti.

1/11 Vidi galeriju Finale teniskog turnira u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

On je 2024. godine igrao u polufinalu Vimbldona i izgubio od srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Njegovo odustavljanje sa londonskog grend slema otvorilo je mogućnost da njegov sunarodnik Mateo Beretini dobije mesto u žrebu.

Beretini je 49. teniser sveta, ali je bio van prvih 100 kada je objavljena lista učesnika za Vimbldon, koji počinje 29. juna.