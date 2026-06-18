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Srpski teniser je posle velike borbe u tri seta uspeo da slomi otpor Čuna Hsina Tsenga, ali je bukvalno u sekundi kada je realizovao meč loptu ostao nepomičan na terenu zbog stravičnih grčeva!

Đere je iza sebe ostavio iscrpljujući maraton koji je trajao više od dva sata. Nakon odigranih 29 gemova i konačnih 6:3, 4:6, 6:4, bilo je očigledno da je naš as platio ogroman fizički ceh, pošto se odmah po završetku poslednjeg poena "srušio" od bolova.

1/6 Vidi galeriju Srbin osvojio titulu u Santijagu Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP / Profimedia, RODRIGO ARANGUA / AFP /Profimedia

Izgledalo je neverovatno, kao da je Đereovo telo imalo snage tačno do poslednjeg udarca, nakon čega je usledio potpuni kolaps mišića zbog kojeg nije mogao ni da se pomeri. Fascinantno je kako je uspeo da izdrži pritisak i privede meč kraju pre nego što su ga grčevi potpuno paralisali.

Ipak, najvažnije je da je viza za polufinale obezbeđena. Ostaje nada da će se srpski teniser brzo oporaviti i sakupiti svežinu za naredni izazov, gde ga čeka okršaj sa četvrtim kosturašem, Austrijancem Sebastijanom Ofnerom.