Srpska teniserka Olga Danilović je trudna.
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TRUDNA OLGA DANILOVIĆ! Teniserka čeka dete sa jednim od najboljih na svetu!
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Duži vremenski period Olge nema na teniskim turnirima, a zbog toga je doživela veliki pad na WTA listi.
Poslednji meč je Olga Danilović odigrala početkom februara kada je poražena od Poljakinje Čvalinske, a nedavno je objavila da su ona i Jan Oblak vereni.
Jedan od najboljih golmana na svetu je već duži vremenski period u ljubavi sa srpskom teniserkom, a sada je jasno zbog čega je napravila dužu pauzu.
Olga Danilović i Jan Oblak Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Olga i Jan čekaju dete, a ćerka košarkaške legende Predraga Danilovića bi trebalo da se porodi u septembru, preneo je "Sport klub".
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