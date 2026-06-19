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Duži vremenski period Olge nema na teniskim turnirima, a zbog toga je doživela veliki pad na WTA listi.

Poslednji meč je Olga Danilović odigrala početkom februara kada je poražena od Poljakinje Čvalinske, a nedavno je objavila da su ona i Jan Oblak vereni.

Jedan od najboljih golmana na svetu je već duži vremenski period u ljubavi sa srpskom teniserkom, a sada je jasno zbog čega je napravila dužu pauzu.

1/9 Vidi galeriju Olga Danilović i Jan Oblak Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Olga i Jan čekaju dete, a ćerka košarkaške legende Predraga Danilovića bi trebalo da se porodi u septembru, preneo je "Sport klub".

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